Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Başakşehir ve Sivasspor seri başı: Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar (Hollanda), Djurgarden (İsveç), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (Türkiye), Nice (Fransa), Slovan Bratislava (Slovakya), Villarreal (İspanya) ve West Ham United (İngiltere), son 16 turuna direkt dahil olacak.