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Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor. Seri başı olarak katılacakları UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri...

Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - 1

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.

Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - 2

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belirlenecek.

Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - 3

İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı olacak. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.

Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - 4

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli olacak.

Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - 5

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe seri başı: Arsenal (İngiltere), Real Betis, Real Sociedad (İspanya), Fenerbahçe (Türkiye), Ferencvaros (Macaristan), Feyenoord (Hollanda), Freiburg (Almanya) ve Union Saint-Gilloise (Belçika), Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin son 16 turuna doğrudan katılacak.

Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - 6

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri: ▪︎ Manchester United ▪︎ Shakhtar ▪︎ Union Berlin ▪︎ Roma ▪︎ Juventus ▪︎ Sporting Lizbon ▪︎ Leverkusen ▪︎ Sevilla

Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - 7

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Başakşehir ve Sivasspor seri başı: Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar (Hollanda), Djurgarden (İsveç), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (Türkiye), Nice (Fransa), Slovan Bratislava (Slovakya), Villarreal (İspanya) ve West Ham United (İngiltere), son 16 turuna direkt dahil olacak.

Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - 8

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri: ▪︎ Gent ▪︎ Lech Poznan ▪︎ Fiorentina ▪︎ Lazio ▪︎ AEK Larnaca ▪︎ Sheriff ▪︎ Anderlecht ▪︎ Basel

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