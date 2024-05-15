Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Mourinho çağrısı

"Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sorunu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Yapardım binlerce kişiyi üye, ölene kadar başkan olurdum. '1 Milyon Üye' kampanyası başlattım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük STK'larından biridir. Fenerbahçe'nin istemediği hiçbir şey olmaz. Ne zaman, birleştiği zaman. Birleşmezse Fenerbahçe'den de bir şey olmaz.

Keyfim yerinde para da kazanıyorum. Fenerbahçe'deki bazı sıkıntıları görünce aday oldum. Arkadaşlara toplanıp 'Biriniz aday olun' dedim. 'Sen varken biz olmayız' dedier.

Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak."