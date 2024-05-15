Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Mourinho çağrısı
Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olma kararı alan Aziz Yıldırım, resmen adaylığını açıkladı. Duygusal anlar yaşayan Yıldırım, "Kimseyle kavga etmeyeceğim. Ama benimle kavga ederlerse ederim. Herkes 'Aziz Yıldırım gitti Türk futbolu kurtuldu' diyordu, şimdi 'Gelsin kurtarsın' diyorlar." ifadelerini kullandı. Ali Koç'a Jose Mourinho çağrısı yapan Yıldırım, "Mourinho ile çalışmayı istiyorlarsa imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahüt ediyorum." dedi.
Fenerbahçe'de geçmiş dönemde 20 yıl görev yapan ve başkanlığına yeniden aday olma kararı alan Aziz Yıldırım, adaylığını resmen duyurdu.