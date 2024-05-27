Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde görev yapan ve yeniden başkan adayı olmaya karar veren Aziz Yıldırım ve yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç bu hafta yeniden Fenerbahçe'nin başkanı olabilmek için karşı karşıya gelecek. Peki, 2024 yılı Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
2024 Fenerbahçe Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi, tüm Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yakından takip edilmeye başladı. 2023-2024 sezonunun sona ermesiyle birlikte gözler artık Fenerbahçe başkanlık seçimine çevrildi. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?