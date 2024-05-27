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Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde görev yapan ve yeniden başkan adayı olmaya karar veren Aziz Yıldırım ve yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç bu hafta yeniden Fenerbahçe'nin başkanı olabilmek için karşı karşıya gelecek. Peki, 2024 yılı Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 1

2024 Fenerbahçe Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi, tüm Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yakından takip edilmeye başladı. 2023-2024 sezonunun sona ermesiyle birlikte gözler artık Fenerbahçe başkanlık seçimine çevrildi. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 2

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 10.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 3

46 BİN 410 ÜYE KATILACAK

Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46 bin 410 olarak belirlendi.

Fenerbahçe tüzüğünün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024'te saat 18.00’e dek yapılabilecek.

Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 4

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de geçmiş dönemde 20 yıl görev yapan ve başkanlığına yeniden aday olma kararı alan Aziz Yıldırım, adaylığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan bir diğer isim ise mevcut başkan olan Ali Koç oldu.

23 Mayıs tarihine kadar adaylık başvurusunda bulunacak olan adaylara, yeni bir isim eklenmediği taktirde, 2 isim başkanlık seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.

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