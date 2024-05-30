NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? (2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi kongresi)

Fenerbahçe başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı, milyonlarca Fenerbahçe taraftarı tarafından merakla araştırılıyor. Yapılacak olan 2024 Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Aziz Yıldırım ile yeniden başkan adayı olan Ali Koç yeniden başkanlık seçiminde mücadele edecek. Tüm spor kamuoyu ve sporseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi belli oldu. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? (2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi kongresi) - 1

2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi, tüm Fenerbahçeli sporseverlerin gündeminde yer alıyor. 2024 Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46 bin 410 olarak belirlendi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç yeniden başkanlık seçiminde karşı karşıya gelecek. Peki, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? (2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi kongresi) - 2

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 10.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? (2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi kongresi) - 3

46 BİN 410 ÜYE GENEL KURULA KATILACAK

Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46 bin 410 olarak belirlendi.

Fenerbahçe tüzüğünün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024'te saat 18.00’e dek yapılabilecek.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? (2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi kongresi) - 4

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de geçmiş dönemde 20 yıl görev yapan ve başkanlığına yeniden aday olma kararı alan Aziz Yıldırım, adaylığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan bir diğer isim ise mevcut başkan olan Ali Koç oldu.

23 Mayıs tarihine kadar adaylık başvurusunda bulunacak olan adaylara, yeni bir isim eklenmediği taktirde, 2 isim başkanlık seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.

DAHA FAZLA GÖSTER