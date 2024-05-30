Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? (2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi kongresi)
Fenerbahçe başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı, milyonlarca Fenerbahçe taraftarı tarafından merakla araştırılıyor. Yapılacak olan 2024 Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Aziz Yıldırım ile yeniden başkan adayı olan Ali Koç yeniden başkanlık seçiminde mücadele edecek. Tüm spor kamuoyu ve sporseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi belli oldu. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?
2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi, tüm Fenerbahçeli sporseverlerin gündeminde yer alıyor. 2024 Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46 bin 410 olarak belirlendi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç yeniden başkanlık seçiminde karşı karşıya gelecek. Peki, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?