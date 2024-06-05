Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? (2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi kongresi tarihi)
Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi, tüm sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç'un karşı karşıya geleceği başkanlık seçimi, 30 Mayıs'ta yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için ertelenmişti. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım başladı. 30 Mayıs tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Fenerbahçe Kongresi öncesinde, binlerce futbolsever net tarihi merak ediyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?