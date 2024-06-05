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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? (2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi kongresi tarihi)

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi, tüm sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç'un karşı karşıya geleceği başkanlık seçimi, 30 Mayıs'ta yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için ertelenmişti. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? (2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi kongresi tarihi) - 1

2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım başladı. 30 Mayıs tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Fenerbahçe Kongresi öncesinde, binlerce futbolsever net tarihi merak ediyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? (2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi kongresi tarihi) - 2

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMANA ERTELENDİ?

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığından 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır" denildi.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? (2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi kongresi tarihi) - 3

46 BİN 410 ÜYE GENEL KURULA KATILACAK

Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46 bin 410 olarak belirlendi.

Fenerbahçe tüzüğünün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024'te saat 18.00’e dek yapılabilecek.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? (2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi kongresi tarihi) - 4

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de geçmiş dönemde 20 yıl görev yapan ve başkanlığına yeniden aday olma kararı alan Aziz Yıldırım, adaylığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan bir diğer isim ise mevcut başkan olan Ali Koç oldu.

23 Mayıs tarihine kadar adaylık başvurusunda bulunacak olan adaylara, yeni bir isim eklenmediği taktirde, 2 isim başkanlık seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.

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