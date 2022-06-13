Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 4 yıl sonra şampiyon

BASKETBOLDA ÇİFTE KUPA

Fenerbahçe Kulübü, hem erkek hem de kadın basketbolunda ligi şampiyon tamamladı.

Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 4. kez kupayı müzesine götürürken, erkek basketbol takımı ise ligde 2018'den sonra ilk şampiyonluğunu elde etti.