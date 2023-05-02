THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında, temsilcimiz Fenerbahçe Beko yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Oynanan ilk 2 maçtan 1 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe Beko, taraftarının önünde oynayacağı 3. maçı kazanmak ve rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?