Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko bu akşam Olympiakos ile zorlu bir maça çıkacak. Ligin güçlü ekiplerinden Olympiakos'u yenerek, rakibini geride bırakmak isteyen Fenerbahçe Beko galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşma S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.
Ligde 14 galibiyet ve 7 mağlubiyete sahip Olympiakos ise averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Olympiakos, 94-67'lik skorla kazanmıştı.