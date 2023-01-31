Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko bu akşam Olympiakos ile zorlu bir maça çıkacak. Ligin güçlü ekiplerinden Olympiakos'u yenerek, rakibini geride bırakmak isteyen Fenerbahçe Beko galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?