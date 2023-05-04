Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Euroleague play-off çeyrek final)

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarın akşam sahasında Olympiakos ile oldukça önemli bir maça çıkacak. Play-off serisinde 2-1 geride olan Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye getirmek ve Final-Four kapısını aralamak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da oynanan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde ederken, İstanbul'da oynanan mücadelede ise Olympiakos son saniyede attığı basketle kazandı ve durumu 2-1 yaptı.
Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi 79-68 kazanırken, ikinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1 yapmıştı. Fenerbahçe'nin üçüncü maçta sahasında Olympiakos'a 71-72 mağlup olmasıyla durum 2-1'e geldi.
Serinin dördüncü maçı da 5 Mayıs Cuma günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde yapılacak.
Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 30. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 29 mücadelenin 14'ünü Fenerbahçe, 15'ini de Olympiakos kazandı.