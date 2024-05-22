Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmaları, soyunma odasındaki coşku ve mücadelenin perde arkası...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve ezeli rakibinin erken şampiyonluk planlarını erteleyerek umutlarını son haftaya taşıdı.
Sarı-lacivertliler dev derbinin ardından, kamp günü, maç önü, devre arası, maç sonu yapılan konuşmalar ve yaşanan sevincin yer aldığı bir video yayınladı.