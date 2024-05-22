Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk"

"PLANLARINI BOZMAMIZ ŞAMPİYONLUK KADAR ÖNEMLİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra'da yapılan kampta derbi öncesi futbolculara seslenerek, "Şampiyonluğu kutlama planlarını iptal etmemiz, bir Fenerbahçe taraftarı için şampiyonluk kadar önemlidir. Her şey bizim aleyhimize, bize karşı ve kimse bizim oradan galip gelmemizi beklemiyor. Vazgeçemeyiz çünkü yarın eğer bir galibiyet elde edersek neler olacağını asla kestiremeyiz. Ve inşallah maçtan sonra hep birlikte burada kutlama yapacağız. Yarın birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mücadele edeceğiz. Ve milyonlarca çocuğun mutlu okula gitmesini istiyorum." diye konuştu.



Ayrıca Ali Koç, "Şampiyonluk için oynayan bir takım; terini ve gözyaşını akıtır, en iyisini ortaya koyar. Evet, sizler de en iyisini yapıyorsunuz bunu da görüyorum ama son birkaç maçtır sizi özellikle iştah anlamında, sahadaki istek anlamında tanıyamıyorum. Yarın oynayacağımız maç her şeyi toparlamak adını bir şans. Şampiyonluğu kazanamamak ihtimal dahilinde olsa da asla bilemezsiniz. Rams Park'ta elde edeceğimiz bir zafer belki de bize şampiyonluğu getirecek. Getirmese bile Fenerbahçe taraftarları için şampiyonluk kadar güzel bir şey olacaktır." dedi.