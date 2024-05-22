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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmaları, soyunma odasındaki coşku ve mücadelenin perde arkası...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk" - 1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve ezeli rakibinin erken şampiyonluk planlarını erteleyerek umutlarını son haftaya taşıdı.

Sarı-lacivertliler dev derbinin ardından, kamp günü, maç önü, devre arası, maç sonu yapılan konuşmalar ve yaşanan sevincin yer aldığı bir video yayınladı.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk" - 2

"PLANLARINI BOZMAMIZ ŞAMPİYONLUK KADAR ÖNEMLİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra'da yapılan kampta derbi öncesi futbolculara seslenerek, "Şampiyonluğu kutlama planlarını iptal etmemiz, bir Fenerbahçe taraftarı için şampiyonluk kadar önemlidir. Her şey bizim aleyhimize, bize karşı ve kimse bizim oradan galip gelmemizi beklemiyor. Vazgeçemeyiz çünkü yarın eğer bir galibiyet elde edersek neler olacağını asla kestiremeyiz. Ve inşallah maçtan sonra hep birlikte burada kutlama yapacağız. Yarın birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mücadele edeceğiz. Ve milyonlarca çocuğun mutlu okula gitmesini istiyorum." diye konuştu.

Ayrıca Ali Koç, "Şampiyonluk için oynayan bir takım; terini ve gözyaşını akıtır, en iyisini ortaya koyar. Evet, sizler de en iyisini yapıyorsunuz bunu da görüyorum ama son birkaç maçtır sizi özellikle iştah anlamında, sahadaki istek anlamında tanıyamıyorum. Yarın oynayacağımız maç her şeyi toparlamak adını bir şans. Şampiyonluğu kazanamamak ihtimal dahilinde olsa da asla bilemezsiniz. Rams Park'ta elde edeceğimiz bir zafer belki de bize şampiyonluğu getirecek. Getirmese bile Fenerbahçe taraftarları için şampiyonluk kadar güzel bir şey olacaktır." dedi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk" - 3

"UZUN YILLAR HAFIZALARDAN ÇIKMAYACAK" 

Teknik Direktör İsmail Kartal ise, "Yarın çıkıp 3 puanı kazandığımız zaman, tarih boyunca, yaşadıkları sürece o 3 puanın acısını hiçbir zaman içlerinden atamazlar. Uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir sonuç olacak onlar için. Bir çöküş, bir üzüntü... Yarın biz Fenerbahçe karakterini ve ruhunu ortaya koyduğumuz sürece hangi şartlar altında olursa olsun maçı kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk" - 4

"BUGÜN HESAP KESME GÜNÜ"

RAMS Park'a hareket eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal, maç öncesi soyunma odasında "İyi başlıyoruz! Nerede olursak olalım iyi takım olduğumuzu rakibe hemen hissettireceğiz. Bugün hesap kesme günü! Bunu unutmayın, bunun için geldik, herkese bunu göstereceğiz bugün. Arkadaşlar birkaç gündür konuşuyorum. Biz iyi bir takımız. Hangi şartlar altında olursak olalım bugün sözün bittiği yer. Sahada son sözü siz söyleyeceksiniz. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk" - 5

"TOPSUZ OYUNDA HAYVAN GİBİ OLACAĞIZ"

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Dusan Tadic, "Beyler birliktelik, her şey birlikte... Savunma birlikte hücum birlikte. Sıcak kalp ama kafamız sakin ve soğuk olmalı. Kararlarınıza konsantre olun. Çünkü her karar fark yaratabilir. Topsuz oyunda hayvan gibi olacağız. Buraya kazanmaya geldik. Ve kazanacağız, inanıyoruz. Haydi gösterelim." diye konuştu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk" - 6

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

İlk devresi 0-0 eşitlikle tamamlanan dev maçta Fenerbahçe'de Djiku 21. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk" - 7

"OYUNDAN ATILAN ARKADAŞINIZ İÇİN OYNAYACAKSINIZ"

Maçın geri kalanında 10 kişi mücadele etmek zorunda kalan sarı-lacivertlilerde devre arasında takımıyla konuşan İsmail Kartal, "Bir kişi eksiğiz, oyundan atılan arkadaşınız için oynayacaksınız. 10 kişi bile oynasak bunlardan daha iyi bir takım olduğumuz gösterdik. Göreceksiniz, biz 10 kişi de bunları yenebiliriz. Yeter ki kendimize güvenelim, yeter ki kendimize inanalım. Sanki 11'e 11 oynuyormuşuz gibi, ilk 45 dakikada yaptığımız gibi karakter koyacağız. Şu ana kadar bu karakter hep birlikte koyduk, bir 45 dakikada daha... Kendimiz için, buraya gelen taraftarlarımız için, bütün camiamız için... Bugün burada neler olduğunu herkes görüyor. Herkese en güzel cevabı ikinci 45 dakikada vereceksiniz. Mücadelemizle, duruşumuzla, karakterimizle..."

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk" - 8

"BÜTÜN İTTİFAKLARIN OYUNUNU BOZDUK"

Fenerbahçe, ikinci yarıda Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunun ardından Çağlar Söyüncü'yle golü bularak 71. dakikada derbide 1-0 öne geçti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca sarı-lacivertliler ezeli rakibinin şampiyonluk planlarını suya düşürürken maç sonu İsmail Kartal, "Devre arasında 11'e 11 oynuyormuşuz gibi, arkadaşınızın yerine de oynayacaksınız dedim. Biz bu takımı 10 kişiyle de yeneceğimizi konuştuk. Herkese bu takımın ne kadar büyük, kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu gösterdiniz. Bütün ittifakların oyununu bozduk! Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarihi bir gün, bu gece tarih yazdınız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk" - 9

Galibiyetin ardından RAMS Park'a gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç soyunma odasında, "Harika bir galibiyet aldınız. Sahneleri kaldırıyorlar, podyumu söküyorlar... Maçtan sonra Mert Hakan'ı, Tadic'in konuşmalarını duydum. Mert Hakan çok güzel konuştu. Bence kısa bir sahaya çıkmamız gerekir." dedi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk" - 10

Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli sporcular, yönetim kurulu üyeleri ve teknik ekip tekrar zemine çıkarak galibiyeti kutladı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk" - 11
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin perde arkası: "Bütün ittifakların oyununu bozduk" - 12
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