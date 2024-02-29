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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında FETÖ ve şike polemiği: Tartışma savcılığa taşındı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında FETÖ ve şike polemiği yaşanıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe'yi şikeyle suçlayarak, geçmişe gönderme yapmasının ardından eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'den sert yanıtlar geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a FETÖ suçlaması yaparak Özbek'in açıklamaları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan FETÖ ve şike gerilimi...

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında FETÖ ve şike polemiği: Tartışma savcılığa taşındı - 1

ÖZBEK: GOOGLE'A ŞİKE YAZIN BAKALIM NE GELECEK KARŞINIZA

Türkiye'nin iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray arasında FETÖ ve şike polemiği yaşanıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'yi şikeyle suçlayarak, geçmişe gönderme yaptı.

Özbek, "Rakibimizin bize atfettigi konuların bizimle zerre alakası yok. Hacivat ile Karagöz gibi bir gün biri çıkıyor, ertesi gün bir başkası çıkıyor. Bir şeyler söylüyor. Aynı üslupta cevap veremez miyiz, yapamaz mıyız sizce? Cinayet mahaline önce katil gelir. Google'la girin 'Şike, teşvik, halı sahada dostluk maçları' diye arama yapın bakalım ne gelecek karşınıza. Bir abi tavsiyesi onlara hiç boşuna uğraşmayın, içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Rakip takımın başkanına proje demiştim. Bu konuda ısrar ediyorum, hala kendisinin bir proje olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında FETÖ ve şike polemiği: Tartışma savcılığa taşındı - 2

AZİZ YILDIRIM'DAN YANIT

Özbek'in açıklamalarının hemen ardından eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bir mesaj yayınladı.

Yıldırım, "Fenerbahçe camiası, Dursun Özbek ve benzerleri korkup sinerken, onların suyuna giderken FETÖ'ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır. O gün FETÖ’nün değirmenine su taşıyanlar arasında Galatasaray’ın eski başkanları ve mensupları da vardır." diyerek Özbek'e sert bir yanıt verdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında FETÖ ve şike polemiği: Tartışma savcılığa taşındı - 3

2000 YILINI İŞARET ETTİ

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

Aziz Yıldırım bu açıklamalara 2000 yılını işaret ederek cevap verdi.

"Dursun Özbek, UEFA Şampiyonluğunun posterini bile bir bütün olarak yayınlamayan bir kulüp başkanı. Fenerbahçe’ye FETÖ tarafından kurulduğu yargı kararları ile sabit olan Şike Kumpasını bir gerçekmiş gibi servis etmesi tam bir FETÖ yandaşlığıdır. Bu karanlık yapı ile mücadelem bitmemiştir. Yokluğumuzda kendini olduğundan farklı bir yere pozisyonlayan Dursun Özbek bilmelidir ki kendisi bizim nazarımızda sinek ikiliden daha büyük değildir ve ona daha çok söyleyecek sözümüz olacaktır."

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında FETÖ ve şike polemiği: Tartışma savcılığa taşındı - 4

FENERBAHÇE'DEN FETÖ SUÇLAMASI

Fenerbahçe Kulübü ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla yanıt verdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in Kulübümüz hakkında dün sarf ettiği bazı ifadeler nedeniyle bu açıklamayı yapıyoruz.
Öncelikle belirtmek isteriz ki ne Dursun Özbek’in ne de mevcut Galatasaray yönetiminin sportmence veya hiç değilse ahlaki sınırlar içerisinde bir rekabet sürdürmelerini zaten beklemiyoruz.

Bahsi geçen kulübün kültürü; sportif rekabete değil, kayrılmaya, korunup kollanmaya, imtiyazlı davranılmaya dayalıdır. Ancak, ne kadar korunup kollansa da bu kulübün kamu vicdanında şaibeli bir konumda olduğu açıktır.

3 Temmuz’un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı Kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır.
Öyle anlaşılıyor ki Dursun Özbek, hangi Kulübün FETÖ’nün doğrudan hedefi olduğunu ve hangi Kulübün ise bu saldırıdan istifade etmeye çalışarak,

'Duayla himmetle ayağa kaldırılma çabasını' birbirine karıştırıyor.

Buradan bu şahsa bir kez daha hatırlatıyoruz;

Fenerbahçe şanlı tarihi boyunca şampiyonluk posterlerinden oyuncu silmedi, belgesellerden görüntü çıkarmak zorunda kalmadı."

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında FETÖ ve şike polemiği: Tartışma savcılığa taşındı - 5

KONU SAVCILIĞA TAŞINDI

Fenerbahçe, son yaptığı açıklamada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Suç duyurusu açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur.

İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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