Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan: Tiyatroya son verdik
Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Galatasaray derbisinin ardından konuştu. Derbi sornası 5 maç ceza alan Hakan, "Başından sonuna kadar hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Tiyatroya son verdik, diyebilirim. Şimdi son hafta gidip, tiyatroya onlar devam edebilirler." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Galatasaray derbisinin ardından FB TV'ye açıklamalarda bulundu.
Hakan'ın açıklamaları şöyle:
"Öncelikle takımımızla gurur duyuyorum. Onurumuz, gururumuz ve camiamızın şerefi için çıktığımız bir maçtı. Çünkü bütün sezon yapılanları anlatmamız için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bunun bilincindeydik. Şansımıza da senaryolarla başlayan bir maç oldu. 11’e 11 iken inanılmaz bir oyun vardı. Çok üstündük, kalemize gelemeyen bir rakip vardı. Sonrasında onlarda biraz tedirginlik başladı. 10 kişi kaldık. Senaryo devam etti."