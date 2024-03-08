Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı değişti: Türkiye kaçıncı sırada? (8 Mart UEFA ülkeler sıralaması)
Fenerbahçe'nin Avrupa macerasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 yenmesinin ardından UEFA ülke puanı değişti. İşte ayrıntılar ve UEFA ülkeler sıralamasında son durum...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı karşısında 3-0 kazanmasının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı artış gösterdi.
Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte UEFA ülke puanı sıralaması...