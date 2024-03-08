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Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı değişti: Türkiye kaçıncı sırada? (8 Mart UEFA ülkeler sıralaması)

Fenerbahçe'nin Avrupa macerasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 yenmesinin ardından UEFA ülke puanı değişti. İşte ayrıntılar ve UEFA ülkeler sıralamasında son durum...

Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı değişti: Türkiye kaçıncı sırada? (8 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 1

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı karşısında 3-0 kazanmasının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı artış gösterdi.

Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

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Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı değişti: Türkiye kaçıncı sırada? (8 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 2

10- İskoçya | 36,050


Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı değişti: Türkiye kaçıncı sırada? (8 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 3

9- TÜRKİYE | 38,100


Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı değişti: Türkiye kaçıncı sırada? (8 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 4

8- Belçika | 46,800


Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı değişti: Türkiye kaçıncı sırada? (8 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 5

7- Portekiz | 55,482


Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı değişti: Türkiye kaçıncı sırada? (8 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 6

6- Hollanda | 61,300


Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı değişti: Türkiye kaçıncı sırada? (8 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 7

5- Fransa | 64,997


Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı değişti: Türkiye kaçıncı sırada? (8 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 8

4- Almanya | 82,767


Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı değişti: Türkiye kaçıncı sırada? (8 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 9

3- İtalya | 85,855


Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı değişti: Türkiye kaçıncı sırada? (8 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 10

2- İspanya | 86,864


Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı değişti: Türkiye kaçıncı sırada? (8 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 11

1- İngiltere | 101.553

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