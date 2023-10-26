Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek? Fenerbahçe Konferans Ligi'nde galibiyet peşinde
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında bu akşam sahasında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile kozlarını paylaşacak. H Grubu'nda lider durumda olan Fenerbahçe oynadığı 2 maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltmişti. Fenerbahçe, taraftarı önünde Ludogorets'i de yenerek grupta iyice rahatlamak ve bu sezon oynadığı tüm maçlarda 18'de 18 yapmak istiyor. Fenerbahçe - Ludogoretsilk takımlarının ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek?
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında, temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam sahasında Ludogorets ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek ve Ludogorets'i yenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?