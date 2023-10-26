Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek? Fenerbahçe Konferans Ligi'nde galibiyet peşinde

STOPERDE ROTASYON EKSİKLİĞİ

Fenerbahçe, Ludogorets karşısına savunmada alternatif eksikliğiyle çıkacak.



Sarı-lacivertlilerde Luan Peres uzun süreli sakatlığı nedeniyle hem lig hem de Avrupa kadrosunda yer almazken sezona Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın stoper rotasyonuyla başlandı.



Bahsi geçen stoperlerden Samet Akaydın UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz'in sakatlığı bulunuyor. Bu iki oyuncunun eksikliğinde Kartal'ın elinde gerçek pozisyonu stoper olan sadece Rodrigo Becao ve Alekander Djiku yer alıyor.



Öte yandan stoper pozisyonunda yaşanacak eksiklik durumunda o bölgeye alternatif olarak düşünülen oyunculardan Mert Müldür de UEFA kadrosunda bulunmuyor.



Teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada yaşanacak herhangi bir sorunda daha önce o pozisyonda denediği Jayden Oosterwolde'yi stoper hattına çekmesi bekleniyor.