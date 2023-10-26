NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek? Fenerbahçe Konferans Ligi'nde galibiyet peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında bu akşam sahasında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile kozlarını paylaşacak. H Grubu'nda lider durumda olan Fenerbahçe oynadığı 2 maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltmişti. Fenerbahçe, taraftarı önünde Ludogorets'i de yenerek grupta iyice rahatlamak ve bu sezon oynadığı tüm maçlarda 18'de 18 yapmak istiyor. Fenerbahçe - Ludogoretsilk takımlarının ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek?

Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek? Fenerbahçe Konferans Ligi'nde galibiyet peşinde - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında, temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam sahasında Ludogorets ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek ve Ludogorets'i yenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek? Fenerbahçe Konferans Ligi'nde galibiyet peşinde - 2

FENERBAHÇE-LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında bu akşam Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek? Fenerbahçe Konferans Ligi'nde galibiyet peşinde - 3

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe: İrfan; Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde; Crespo, Fred, Tadic, Zajc,Kent, Batshuayi

Ludogorets: Sluga, Witry, Noah, Verdon, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Seco.

Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek? Fenerbahçe Konferans Ligi'nde galibiyet peşinde - 4

MÜCADELEYİ İSPANYOL HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek. Cuadra'nın yardımcılıklarını İspanyol Futbol Federasyonundan Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Miguel Angel Ortiz Arias ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek? Fenerbahçe Konferans Ligi'nde galibiyet peşinde - 5

HEDEF 18'DE 18

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ludogorets engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.

Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak.

H Grubu'nun ilk maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden konuk ekip ise ikinci müsabakada Nordsjaelland'a 7-1 yenildi.

Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek? Fenerbahçe Konferans Ligi'nde galibiyet peşinde - 6

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş  müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenecek? Fenerbahçe Konferans Ligi'nde galibiyet peşinde - 7

STOPERDE ROTASYON EKSİKLİĞİ

Fenerbahçe, Ludogorets karşısına savunmada alternatif eksikliğiyle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde Luan Peres uzun süreli sakatlığı nedeniyle hem lig hem de Avrupa kadrosunda yer almazken sezona Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın stoper rotasyonuyla başlandı.

Bahsi geçen stoperlerden Samet Akaydın UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz'in sakatlığı bulunuyor. Bu iki oyuncunun eksikliğinde Kartal'ın elinde gerçek pozisyonu stoper olan sadece Rodrigo Becao ve Alekander Djiku yer alıyor.

Öte yandan stoper pozisyonunda yaşanacak eksiklik durumunda o bölgeye alternatif olarak düşünülen oyunculardan Mert Müldür de UEFA kadrosunda bulunmuyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada yaşanacak herhangi bir sorunda daha önce o pozisyonda denediği Jayden Oosterwolde'yi stoper hattına çekmesi bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER