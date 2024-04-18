Fenerbahçe-Olympiakos maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.



Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.