Fenerbahçe-Olympiakos maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turu 2. maçında sahasında Yunanistan'ın köklü ekiplerinden Olympiakos ile kritik bir maça çıkacak. Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde alacağı her türlü 2 farklı galibiyetle yarı final biletini alan taraf olacak. Nefes kesecek mücadele öncesinde Fenerbahçe sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
Fenerbahçe-Olympiakos rövanş maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turu 2. maçında Kadıköy'de Yunan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarında bugüne dek 3 kez Olympiakos ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. Fenerbahçe bu akşam evinde 2 farklı üstünlük kurarak tur atlamayı planlıyor. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?