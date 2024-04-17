Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi çeyrek final)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turu 2. maçında sahasında Yunanistan'ın köklü ekiplerinden Olympiakos ile kritik bir maça çıkacak. Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde alacağı her türlü 2 farklı galibiyetle yarı final biletini alan taraf olacak. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Fenerbahçe-Olympiakos rövanş maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turu 2. maçında Kadıköy'de Yunan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarında bugüne dek 3 kez Olympiakos ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. Fenerbahçe yarın akşam evinde 2 farklı üstünlük kurarak tur atlamayı planlıyor. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?