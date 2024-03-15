Fenerbahçe rakibi Olympiakos ile ne zaman karşılaşacak? Olympiakos-Fenerbahçe maçının tarihi

22 ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympiakos, son dönemde Yunan futboluna damga vurdu.



Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan ve 10 Mart 1925 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekip, kendi liginde son 28 sezonda 22 şampiyonluk kazandı.



Son 2 yılda şampiyonluktan uzan kalan Olympiakos'un lig tarihinde toplamda 47 şampiyonluğu bulunuyor.



Ülkesinde 28 kupa şampiyonluğunun yanı sıra 4 kez de Süper Kupa zaferi yaşayan Olympiakos, maçlarını 32 bin 115 kapasiteli Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynuyor.



Ligde bu yıl normal sezonu 57 puanla PAOK ve AEK Atina'nın arkasında 3. sırada tamamlayarak Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu'na katılan Olympiakos, buradaki ilk maçında sahasında Panathinaikos'a 3-1 yenildi.