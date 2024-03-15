Fenerbahçe rakibi Olympiakos ile ne zaman karşılaşacak? Olympiakos-Fenerbahçe maçının tarihi
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kuraları ardından gözler Fenerbahçe'nin rakibiyle gerçekleştireceği maça çevrildi. EFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu. Peki, Fenerbahçe rakibi Olympiakos ile ne zaman karşılaşacak? Olympiakos-Fenerbahçe maçının tarihi
UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gillose'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi belli oldu. Sarı - lacivertli takım, çeyrek finalde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Kura sonucu ardından gözler Olympiakos-Fenerbahçe maçının tarihine çevrildi. Peki, Fenerbahçe rakibi Olympiakos ile ne zaman karşılaşacak?