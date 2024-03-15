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Fenerbahçe rakibi Olympiakos ile ne zaman karşılaşacak? Olympiakos-Fenerbahçe maçının tarihi

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kuraları ardından gözler Fenerbahçe'nin rakibiyle gerçekleştireceği maça çevrildi. EFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu. Peki, Fenerbahçe rakibi Olympiakos ile ne zaman karşılaşacak? Olympiakos-Fenerbahçe maçının tarihi

Fenerbahçe rakibi Olympiakos ile ne zaman karşılaşacak? Olympiakos-Fenerbahçe maçının tarihi - 1

UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gillose'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi belli oldu. Sarı - lacivertli takım, çeyrek finalde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Kura sonucu ardından gözler Olympiakos-Fenerbahçe maçının tarihine çevrildi. Peki, Fenerbahçe rakibi Olympiakos ile ne zaman karşılaşacak?

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Fenerbahçe rakibi Olympiakos ile ne zaman karşılaşacak? Olympiakos-Fenerbahçe maçının tarihi - 2

Fenerbahçe turu geçmesi durumunda  yarı finalde Aston Villa - Lille karşılaşmasının galibi ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe rakibi Olympiakos ile ne zaman karşılaşacak? Olympiakos-Fenerbahçe maçının tarihi - 3

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükselmesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

Fenerbahçe rakibi Olympiakos ile ne zaman karşılaşacak? Olympiakos-Fenerbahçe maçının tarihi - 4

22 ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympiakos, son dönemde Yunan futboluna damga vurdu.

Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan ve 10 Mart 1925 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekip, kendi liginde son 28 sezonda 22 şampiyonluk kazandı.

Son 2 yılda şampiyonluktan uzan kalan Olympiakos'un lig tarihinde toplamda 47 şampiyonluğu bulunuyor.

Ülkesinde 28 kupa şampiyonluğunun yanı sıra 4 kez de Süper Kupa zaferi yaşayan Olympiakos, maçlarını 32 bin 115 kapasiteli Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynuyor.

Ligde bu yıl normal sezonu 57 puanla PAOK ve AEK Atina'nın arkasında 3. sırada tamamlayarak Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu'na katılan Olympiakos, buradaki ilk maçında sahasında Panathinaikos'a 3-1 yenildi.

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