Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Ligin 21. haftasında sahasında Samsunspor ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 20 haftaya 53 puan toplayan Fenerbahçe, Samsunspor'u yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Ligin 21. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Samsunpsor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?