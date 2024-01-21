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Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Ligin 21. haftasında sahasında Samsunspor ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 20 haftaya 53 puan toplayan Fenerbahçe, Samsunspor'u yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 1

Trendyol Süper Ligin 21. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Samsunpsor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 2

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 3

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın Samsunspor maçında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şöyle;

Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 4

FENERBAHÇE 53 PUANLA HAFTAYA LİDER GİRDİ

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 5

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 6

KRUNİC LİGDEKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Bosna Hersekli oyuncu, ilk lig maçını da Samsunspor karşısında oynayacak.

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