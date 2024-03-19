Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olur?

Sahada yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacağını ve Süper Lig'den çekilme kararının tartışılacağını belirtti.



Ali Koç, "Biz 2 Nisan günü genel kurula gidiyoruz, olağanüstü. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Futbol AŞ'de sonra genel kurulu koyuyoruz. Ben biraz evvel Kulüpler Birliği Vakfından (başkanlığından) istifa ettim. Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız. O yüzden bu kararları aldık. Camiamızın aklıselim davranmasını özellikle rica ediyorum. Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Biz artık gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz. Bu kararı alınca bir alt lige düşme söz konusu." diye konuştu.