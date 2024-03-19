Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olur?
Fenerbahçe, Trabzonspor mücadelesinin sonunda yaşanan saha olaylarının ardından 2 Nisan tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısında Süper Lig'den çekilme kararının tartışılacağını açıkladı. Peki Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olur? İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler karşılaşma sonunda orta sahada galibiyet kutlaması yaparken bordo-mavili seyirciler sahaya girdi ve ortalık karıştı.