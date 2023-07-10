Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu: İşte transferin detayları
Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden sonra yeni 10 numara için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertlilerin Hollanda'nın Feyenoord takımında oynayan Sebastian Szymanski transferinde sona geldiği ve mali detayların belli olduğu belirtildi.
Arda Güler'in ayrılığı sonrası 10 numara transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Polonyalı futbolcunun transferinde sona geldi. 24 yaşındaki futbolcunun mali detayları da belli oldu.