Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu: İşte transferin detayları

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe bir süredir görüşmelerde bulunduğu Sebastian Szymanski'nin transferini noktalamaya hazırlanıyor.



Galatasaray'ın da gündemine gelen Polonyalı 10 numara, yaklaşık 11 milyon Euro bonservis ile Fenerbahçe'nin yolunu tutuyor.