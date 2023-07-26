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Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında bu akşam Moldova ekibi Zimbru ile karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktör İsmail Kartal'la ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu yenerek saha avantajını eline almak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin ilk11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, yeni teknik direktör ve yeni transferlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonun ilk resmi maçında bu akşam Moldova ekibi Zimbru takımıyla karşılaşacak. Yeni kadrosuyla taraftarına galibiyet şöleni yaşatmak isteyen Fenerbahçe sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?

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Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu - 2

İSMAİL KARTAL'LA İLK RESMİ MAÇ

Geçtiğimiz sezon, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti.

İkinci kez göreve getirilen İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık süreci sonrası 2023-24 sezonunun ilk resmi maçına, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda çıkıyor.

Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu - 3

FENERBAHÇE-ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Ülker Stadı'nda saat 21.00'de Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak sarı-lacivertiler, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.

Kritik mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu - 4

FENERBAHÇE 3 KULVARDA BAŞARI HEDEFLİYOR

Yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryant Kent, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz ile sezona hazır girmek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinden oluşan üç kulvarda da başarı hedefliyor.

Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu - 5

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe'nin Zimbru karşısında sahaya süreceği ilk 11'i şu şekilde;

Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu - 6

FENERBAHÇE'DEN ZİMBRU MAÇI KADROSUNDA 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün sahasında Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, 4 gün önce UEFA'ya bildirdiği listede değişiklik yapıldığını açıkladı. Teknik heyetin değerlendirmesi sonrası Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydin eklendi.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

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