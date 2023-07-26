Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, yeni teknik direktör ve yeni transferlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonun ilk resmi maçında bu akşam Moldova ekibi Zimbru takımıyla karşılaşacak. Yeni kadrosuyla taraftarına galibiyet şöleni yaşatmak isteyen Fenerbahçe sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?