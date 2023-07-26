Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında bu akşam Moldova ekibi Zimbru ile karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktör İsmail Kartal'la ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu yenerek saha avantajını eline almak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin ilk11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, yeni teknik direktör ve yeni transferlerden oluşan kadrosuyla yeni sezonun ilk resmi maçında bu akşam Moldova ekibi Zimbru takımıyla karşılaşacak. Yeni kadrosuyla taraftarına galibiyet şöleni yaşatmak isteyen Fenerbahçe sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?