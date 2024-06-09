Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi
Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçim sonuçlandı. Birlikte sahneye çıkan ikiliden Yıldırım, Koç'u başkan ilan etti, ardından stadyumdan ayrıldı. Gelişmelerin ardından Divan Başkanı Vefa Küçük, seçimi Koç'un kazandığını açıkladı. Böylece sarı lacivertlilerde 3. Ali Koç dönemi başladı. İşte tarihi kongreden ayrıntılar ve yansıyan kareler...
Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi seçimi gerçekleşti.
Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak yoğun katılım gösterdi.
Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi 17.00'da sona erdi.