Fenerbahçe'de 5 sezonda 46 yabancı

Geçtiğimiz sezon transfer edilen yabancı oyunculardan kadroda Crespo ve Rossi kalırken; Samatta, Berisha satın alma opsiyonuyla kiralık gönderildi, Max Meyer ve Caulker ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, bu sezon da 10 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı; Batshuayi ve Lincoln dışında takıma önemli katkı sağlayan olmadı.





