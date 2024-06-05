Fenerbahçe'de İlkay Gündoğan bombası (5 Haziran 2024 transfer haberleri)

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE CEVAP



Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılığı sonrası bu bölgeye transfer yapmak için kolları sıvadı. Beşiktaş, Ghezzal'ın yerini Steven Berghuis ile doldurmak istiyor. Beşiktaş'ın Berghuis'e Ghezzal'ın yıllık maaşı olan 2.5 milyon euroyu teklif ettiği iddia edildi. Ancak Berghuis bonuslarla birlikte teklifin artırılmasını talep etti. (Sabah)





