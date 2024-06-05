Fenerbahçe'de İlkay Gündoğan bombası (5 Haziran 2024 transfer haberleri)
24 Haziran'da başlayacak transfer dönemi için geri sayım başlarken takımlar çalışmalarına devam ediyor. Jose Mourinho hamlesiyle ses getiren Fenerbahçe, kadrosuna 5 önemli dünya yıldızı katmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu bağlamda ilk hamlesi İlkay Gündoğan olacak. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer iddiaları..
İLKAY GÜNDOĞAN BOMBASI
Jose Mourinho hamlesiyle ses getiren Fenerbahçe, kadrosuna 5 önemli dünya yıldızı katmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu bağlamda ilk hamlesi İlkay Gündoğan olacak. İlk görüşme de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. (Fotomaç)