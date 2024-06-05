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Fenerbahçe'de İlkay Gündoğan bombası (5 Haziran 2024 transfer haberleri)

24 Haziran'da başlayacak transfer dönemi için geri sayım başlarken takımlar çalışmalarına devam ediyor. Jose Mourinho hamlesiyle ses getiren Fenerbahçe, kadrosuna 5 önemli dünya yıldızı katmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu bağlamda ilk hamlesi İlkay Gündoğan olacak. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer iddiaları..

Fenerbahçe'de İlkay Gündoğan bombası (5 Haziran 2024 transfer haberleri) - 1

İLKAY GÜNDOĞAN BOMBASI

Jose Mourinho hamlesiyle ses getiren Fenerbahçe, kadrosuna 5 önemli dünya yıldızı katmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu bağlamda ilk hamlesi İlkay Gündoğan olacak. İlk görüşme de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. (Fotomaç)


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Fenerbahçe'de İlkay Gündoğan bombası (5 Haziran 2024 transfer haberleri) - 2

BARIŞ ALPER'E İTALYA'DAN SÜRPRİZ TALİP

Galatasaray'da takımın en yüksek performanslı isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Barış Alper'i kadrosuna katmak istiyor. (İtalyan basını)


Fenerbahçe'de İlkay Gündoğan bombası (5 Haziran 2024 transfer haberleri) - 3

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE CEVAP

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılığı sonrası bu bölgeye transfer yapmak için kolları sıvadı. Beşiktaş, Ghezzal'ın yerini Steven Berghuis ile doldurmak istiyor. Beşiktaş'ın Berghuis'e Ghezzal'ın yıllık maaşı olan 2.5 milyon euroyu teklif ettiği iddia edildi. Ancak Berghuis bonuslarla birlikte teklifin artırılmasını talep etti. (Sabah)


Fenerbahçe'de İlkay Gündoğan bombası (5 Haziran 2024 transfer haberleri) - 4

TRABZONSPOR BEKLEMEDE

Fransız ekiplerinden Clermont'un formasını giyen Muhammed Cham'ı kadrosına katmak isteyen Trabzonspor, pazarlıklardan sonuç alamaması sonrasında rest çekti. 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay önerisi sunan bordo mavililer, beklemeye geçti. (Sabah)

Fenerbahçe'de İlkay Gündoğan bombası (5 Haziran 2024 transfer haberleri) - 5

AMRABAT'A KANCA

Galatasaray, önümüzdeki hafta Fiorentina ile masaya oturup Sofyan Amrabat'ın bonservisini almaya çalışacak. Tecrübeli yıldız da bu transfere çok sıcak bakıyor. (Fanatik)


Fenerbahçe'de İlkay Gündoğan bombası (5 Haziran 2024 transfer haberleri) - 6

GRİEZMANN'A KİRALIK FORMÜLÜ

Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için düğmeye bastı. (Fotomaç)


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