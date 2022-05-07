Fenerbahçe'den taraftara açık idman

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yaptı. 20 bine yakın taraftarın geldiği Ülker Stadyumu'nda, Fenerbahçe Kulübü'ne ait 28 şampiyonluk kupası sergilendi. 5 yıldızlı Fenerbahçe arması bulunan aynı tip beyaz tişört giyen futbolcular, 2010 - 2011 sezonuna ait şampiyonluk kupasıyla poz verdi

Haberler - Anadolu Ajansı 07.05.2022 - 20:13 | Son Güncelleme : 07.05.2022 - 20:16

Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 1

, yarın konuk olacağı derbisi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda taraftara açık gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 2

Saat 16.00 itibarıyla taraftarın alındığı Ülker Stadyumu'na, aynı gün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sergilenen 28 şampiyonluk kupası de getirildi. Başkan Ali Koç ve yönetim ile divan kurulu üyeleri de statta yerlerini aldı.

Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 3

20 bine yakın taraftarın meşaleler, sloganlarla destek verdiği oyuncular ve teknik ekip, sahaya, 5 yıldızlı Fenerbahçe armasının olduğu beyaz tişörtlerle çıktı.

Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 4

Fenerbahçeli futbolcular, antrenmana başlamadan önce 2010 - 2011 sezonu şampiyonluk kupasıyla kameralara poz verdi. Taraftarların çağrılarına karşılık veren oyuncular, tribünlere giderek taraftarı selamladı.

Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 5

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat süren antrenmanda ise futbolcular ısınma, pas, koşu ve çift kale maç yaptı.

Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 6

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Attila Szalai, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler antrenmana katılmadı. Antrenmanın bitmesinin ardından bazı futbolcular taraftarlara, giydikleri tişörtleri hediye etti.

Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 7

Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünde meşaleler ve pankartlarla renkli görüntüler oluşturdu. 

Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 8

Açılan bir pankartta Trabzonspor'a gönderme yapıldı.

Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 9

Maraton tribününe konulan dev bir pankartta ise "2010-2011 şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir. Herkes haddini bilecek." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 10
Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 11
Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 12
Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 13
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Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 15
Fenerbahçe'den taraftara açık idman - 16

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