Fenerbahçeli Serdar Dursun Hull City için Acun Ilıcalı'nın radarında

FENERBAHÇE'DE 4. İSİM

Daha önce Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağlayan İngiliz ekibi, yine sarı-lacivertli ekipte forma giyen Serdar Dursun'u radara aldı.