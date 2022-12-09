Fenerbahçeli Serdar Dursun Hull City için Acun Ilıcalı'nın radarında

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, kış transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
Daha önce Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağlayan İngiliz ekibi, yine sarı-lacivertli ekipte forma giyen Serdar Dursun'u radara aldı.
İddiaya göre Hull City'nin yeni teknik direktörü Liam Rosenior'ın da onayıyla gol noktasında sıkıntı yaşayan Hull City bu boşluğu Dursun'la doldurmaya çalışacak.
Transferin gerçekleşmesi halinde 31 yaşındaki futbolcu kariyerinde ilk kez İngiltere'de forma giyecek.
Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 2 gol 2 asist katkısı yaptı.