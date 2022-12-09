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Fenerbahçeli Serdar Dursun Hull City için Acun Ilıcalı'nın radarında

İngiltere takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı'nın 3 Fenerbahçeli ismi transfer etmesinin ardından bu kez milli futbolcu Serdar Dursun'u listesine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçeli Serdar Dursun Hull City için Acun Ilıcalı'nın radarında - 1

YENİ DÖNEM HAZIRLIKLARI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, kış transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Fenerbahçeli Serdar Dursun Hull City için Acun Ilıcalı'nın radarında - 2

FENERBAHÇE'DE 4. İSİM

Daha önce Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağlayan İngiliz ekibi, yine sarı-lacivertli ekipte forma giyen Serdar Dursun'u radara aldı.

Fenerbahçeli Serdar Dursun Hull City için Acun Ilıcalı'nın radarında - 3

YENİ HOCADAN ONAY

İddiaya göre Hull City'nin yeni teknik direktörü Liam Rosenior'ın da onayıyla gol noktasında sıkıntı yaşayan Hull City bu boşluğu Dursun'la doldurmaya çalışacak.

Fenerbahçeli Serdar Dursun Hull City için Acun Ilıcalı'nın radarında - 4

İLK KEZ İNGİLTERE

Transferin gerçekleşmesi halinde 31 yaşındaki futbolcu kariyerinde ilk kez İngiltere'de forma giyecek.

Fenerbahçeli Serdar Dursun Hull City için Acun Ilıcalı'nın radarında - 5

BU SEZON NE YAPTI?

Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 2 gol 2 asist katkısı yaptı.

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