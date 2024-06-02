Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına dair araştırmalar başladı. Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da 5 takım temsil edecek. Şampiyon Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Süper Lig’de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek adına oynayacağı ön eleme turlarındaki muhtemel rakipleri netlik kazandı.