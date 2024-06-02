Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için 2. Ön Eleme Turu’ndan yolculuğuna başlayacak.



Fenerbahçe, bu turda İsviçre Ligi’ni 2. sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi’ni 2. sırada tamamlayan Partizan ile eşleşecek.