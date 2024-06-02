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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına dair araştırmalar başladı. Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da 5 takım temsil edecek. Şampiyon Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? - 1

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Süper Lig’de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek adına oynayacağı ön eleme turlarındaki muhtemel rakipleri netlik kazandı.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? - 2

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için 2. Ön Eleme Turu’ndan yolculuğuna başlayacak.

Fenerbahçe, bu turda İsviçre Ligi’ni 2. sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi’ni 2. sırada tamamlayan Partizan ile eşleşecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? - 3

ŞAMPİYONLAR LİGİ İKİNCİ ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 23-24 Temmuz’da, rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz'da oynanacak.

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