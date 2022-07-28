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Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe, Kim Min-jae'nin Napoli'ye transferinin ardından, Marsilya'nın Brezilyalı stoperi Luan Peres'in transferi için düğmeye bastı. Futbolseverler, Fenerbahçe'ye imza atmak için bu akşam İstanbul'a gelecek "Luan Peres kimdir, hangi takımlarda oynadı?" sorularının cevabını ararken, sevgili Gabriela Merjam da Google'da en çok aranan isimler arasına girdi.

Haberler - ntv.com.tr - AFP 28.07.2022 - 16:34

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - 1

Dinamo Kiev'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenen 'de tranfer çalışmaları sürüyor.

Serdar Aziz'in sakatlığı ve Kim Min-jae'nin Napoli'ye gitmesinin ardından Gustavo Henrique'yi transfer eden sarı-lacivertliler, rotayı bu kez Marsilya'nın Brezilyalı stoperi Luan Peres'e çevirdi. 

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - 2

İSTANBUL'A GELİYOR

Bu akşam İstanbul'a gelmesi beklenen Peres'in Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor. 

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Fransa'nın Marsilya ekibine transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - 3

1,90 metre boyundaki oyuncu, 19 Temmuz 1994'te Brezilya'nın São Caetano do Sul kentinde dünyaya geldi.

2015 yılında Portuguesa A takımına yükselen oyuncu, böyle profesyonel kariyerine başlamış oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - 4

Peres, daha sonra sırasıyla ülkesinde Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense ve tekrar Ituano takımlarının formasını giydikten sonra Belçika ekibi Club Brugge'a transfer oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - 5

Belçika ekibinde 1 yıl forma giyen Peres, daha sonra tekrar Brezilya ekibi Santos'a kiralandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - 6

Santos, iki yıl formasını terleten Peres'in bonservisini 2021 yılının Şubat ayında 2,8 milyon euro karşılığında satın aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - 7

GEÇTİĞİMİZ YAZ AVRUPA'YA DÖNDÜ

Sadece 6 ay sonra, 2021 yaz transfer sezonu  döneminde Marsilya 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Peres'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - 8

CENGİZ ÜNDER'İN TAKIM ARKADAŞI

Peres, A Milli Takım forması giyen Cengiz Ünder ile birlikte geçtiğimiz yıl Marsilya'da birlikte mücadele ederken, 33 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - 9

Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen oyuncunun Marsilya ile 2025 yılının Temmuz ayına kadar geçerli bir sözleşmesi var.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - 10

SEVGİLİSİ GABRİELA MERJAM DA İLGİ GÖRDÜ

Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam'ın Instagram fotoğrafları da transfer haberinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ilgi gördü.

Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi sonrası Gabriela Merjam'ın Instagram hesabının takipçi sayısı hızla arttı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? - 11

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