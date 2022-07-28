Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Haberler - ntv.com.tr - AFP 28.07.2022 - 16:34
Dinamo Kiev'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de tranfer çalışmaları sürüyor.
Serdar Aziz'in sakatlığı ve Kim Min-jae'nin Napoli'ye gitmesinin ardından Gustavo Henrique'yi transfer eden sarı-lacivertliler, rotayı bu kez Marsilya'nın Brezilyalı stoperi Luan Peres'e çevirdi.
Bu akşam İstanbul'a gelmesi beklenen Peres'in Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Fransa'nın Marsilya ekibine transfer olmuştu.
1,90 metre boyundaki oyuncu, 19 Temmuz 1994'te Brezilya'nın São Caetano do Sul kentinde dünyaya geldi.
2015 yılında Portuguesa A takımına yükselen oyuncu, böyle profesyonel kariyerine başlamış oldu.
Peres, daha sonra sırasıyla ülkesinde Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense ve tekrar Ituano takımlarının formasını giydikten sonra Belçika ekibi Club Brugge'a transfer oldu.
Belçika ekibinde 1 yıl forma giyen Peres, daha sonra tekrar Brezilya ekibi Santos'a kiralandı.
Santos, iki yıl formasını terleten Peres'in bonservisini 2021 yılının Şubat ayında 2,8 milyon euro karşılığında satın aldı.
Sadece 6 ay sonra, 2021 yaz transfer sezonu döneminde Marsilya 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Peres'i kadrosuna kattı.
Peres, A Milli Takım forması giyen Cengiz Ünder ile birlikte geçtiğimiz yıl Marsilya'da birlikte mücadele ederken, 33 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.
Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen oyuncunun Marsilya ile 2025 yılının Temmuz ayına kadar geçerli bir sözleşmesi var.
Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam'ın Instagram fotoğrafları da transfer haberinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ilgi gördü.
Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi sonrası Gabriela Merjam'ın Instagram hesabının takipçi sayısı hızla arttı.