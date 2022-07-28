Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Dinamo Kiev'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de tranfer çalışmaları sürüyor.

Serdar Aziz'in sakatlığı ve Kim Min-jae'nin Napoli'ye gitmesinin ardından Gustavo Henrique'yi transfer eden sarı-lacivertliler, rotayı bu kez Marsilya'nın Brezilyalı stoperi Luan Peres'e çevirdi.