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Bursaspor’un kaldığı otelin çevresinde havai fişek atan taraftarlar gözaltına alındı

Diyarbekir Spor ile oynayacağı karşılaşma için dün akşam saatlerinde Diyarbakır'a gelen TFF 2'nci Lig ekibi Bursaspor’un konakladığı otelin yaklaşık 500 metre uzağında havai fişek atan bazı taraftarlar gözaltına aldı. Yeşil-beyazlı ekibin ilk maçta yaşanan olaylar sonrası 13 futbolcuyu kente getirmediği öğrenildi.

Bursaspor’un kaldığı otelin çevresinde havai fişek atan taraftarlar gözaltına alındı - 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve küme düşmesi kesinleşen Bursaspor, ligin 37'nci haftasında Diyarbekir Spor ile oynayacağı karşılaşma için dün akşam saatlerinde kente geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında kente gelen Bursaspor, zırhlı polis araçlarıyla otele geçti.

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Bursaspor’un kaldığı otelin çevresinde havai fişek atan taraftarlar gözaltına alındı - 2

Yol boyunca Bursaspor’un geçiş güzergahına polis ekiplerinin durduğu görüldü. Bursaspor’un kaldığı otelin çevresinde zırhlı araçlar konuşlandırılırken polis ekipleri de yaya olarak devriye sürdürdü.

Bursaspor’un kaldığı otelin çevresinde havai fişek atan taraftarlar gözaltına alındı - 3

Ancak bazı taraftarlar gece saatlerinde takımın konakladığı otelin yaklaşık 500 metre uzağında havai fişek attı. Güvenlik önlemi alan ekipler, taraftarlara müdahale etti. Bazı taraftarların gözaltına alındığı öğrenildi.

Bursaspor’un kaldığı otelin çevresinde havai fişek atan taraftarlar gözaltına alındı - 4

Öte yandan Diyarbakır Stadyumu'nda Diyarbekir Spor ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor'un ilk maçta yaşanan olaylar nedeniyle 13 futbolcuyu kente getirmediği öğrenildi.

Bursaspor’un kaldığı otelin çevresinde havai fişek atan taraftarlar gözaltına alındı - 5
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