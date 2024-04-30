Bursaspor’un kaldığı otelin çevresinde havai fişek atan taraftarlar gözaltına alındı
Diyarbekir Spor ile oynayacağı karşılaşma için dün akşam saatlerinde Diyarbakır'a gelen TFF 2'nci Lig ekibi Bursaspor’un konakladığı otelin yaklaşık 500 metre uzağında havai fişek atan bazı taraftarlar gözaltına aldı. Yeşil-beyazlı ekibin ilk maçta yaşanan olaylar sonrası 13 futbolcuyu kente getirmediği öğrenildi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve küme düşmesi kesinleşen Bursaspor, ligin 37'nci haftasında Diyarbekir Spor ile oynayacağı karşılaşma için dün akşam saatlerinde kente geldi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında kente gelen Bursaspor, zırhlı polis araçlarıyla otele geçti.