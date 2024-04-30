Bursaspor’un kaldığı otelin çevresinde havai fişek atan taraftarlar gözaltına alındı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve küme düşmesi kesinleşen Bursaspor, ligin 37'nci haftasında Diyarbekir Spor ile oynayacağı karşılaşma için dün akşam saatlerinde kente geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında kente gelen Bursaspor, zırhlı polis araçlarıyla otele geçti.