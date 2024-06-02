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Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho'nun kariyeri: Avrupa'da üçleme yapan tek isim

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen başladı. Sarı lacivertli ekibe imza atan Mourinho'nun kariyerinde birçok kupa bulunuyor. İşte futbolda son 20 yılın en büyük markalarından biri olan Portekizli'nin kariyeri...

Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho'nun kariyeri: Avrupa'da üçleme yapan tek isim - 1

Kupalar, kavgalar ve akıl oyunları... Jose Mourinho, yeşil sahalara iz bırakan teknik direktör olarak tarihe adını yazdırdı.

2000'li yıllara damga vuran Portekizli çalıştırıcı, Avrupa futbolunun eşsiz markalarından birine dönüştü.

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Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho'nun kariyeri: Avrupa'da üçleme yapan tek isim - 2

Dünya onu Porto'daki başarılarıyla tanıdı. 7 sene Sir Bobby Robson'ın tercümanlığını yaptıktan sonra, Portekiz devini zirveye taşıdı.

Üst üste iki sezon Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kazandığı serüvende, Old Trafford'daki zafer koşusu hafızalara kazındı.


Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho'nun kariyeri: Avrupa'da üçleme yapan tek isim - 3

41 yaşında Avrupa'nın zirvesine çıktı, Rus milyarder Roman Abramovic'in satın aldığı Chelsea'nin başına geçti. İmza töreninde "Özel biriyim" diyerek başladığı Chelsea'yi, ilk Premier Lig şampiyonluğuna taşıdı.

İngiltere'deki zaferlerinin ardından gittiği Inter'de Şampiyonlar Ligi kazandı.


Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho'nun kariyeri: Avrupa'da üçleme yapan tek isim - 4

Sıradaki durağı, Pep Guardiola ile altın çağını yaşayan Barcelona'ya meydan okumak isteyen Real Madrid'di. İspanyol devinde 3 sezonda 1 La Liga zaferi yaşadıktan sonra Chelsea'ye döndü.

Londra'daki ikinci macerasında da Premier Lig'in zirvesine çıktı. 2016'da ise zorlu bir görevi devraldı. Sir Alex Ferguson'ın ardından parlak geçmişini arayan Manchester United'ın başına geçti.


Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho'nun kariyeri: Avrupa'da üçleme yapan tek isim - 5

Şampiyonluğa ulaşamadığı Kırmızı Şeytanlar'da, basınla arası gergindi. Saygı görmediğini düşündüğü United'da, Avrupa Ligi ve Lig Kupası'nı kazandı.

"Manchester United'ı Premier Lig ikincisi yapmak, kariyerimdeki en büyük başarıydı" dedikten sonra, Tottenham'ın başına geçti. Kupa kazanamadığı tek serüvenini Kuzey Londra'da geçirdi.


Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho'nun kariyeri: Avrupa'da üçleme yapan tek isim - 6

Tottenham'dan eli boş ayrılırken artık görkemli kariyerinin sonuna geldiği düşünülüyordu.
Eleştirilere Roma'da yanıt verdi. İtalyan ekibinde Konferans Ligi'ni kazanarak, Roma'ya 51 yıl sonra Avrupa kupası götürdü.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan ilk ve tek teknik direktör olunca, bu başarıyı dövmeyle vücuduna taşıdı. Roma'daki ikinci sezonunda da takımını Avrupa Ligi finaline taşısa da, zafere ulaşamadı.


Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho'nun kariyeri: Avrupa'da üçleme yapan tek isim - 7

Ocak ayında İtalya'nın başkentinden ayrılan Mourinho, Fenerbahçe'ye imzayı attı.

Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho'nun kariyeri: Avrupa'da üçleme yapan tek isim - 8

4 farklı ligde şampiyonluk gören 61 yaşındaki teknik direktör,,kupa koleksiyonunu genişletmek için Türkiye'de kariyerine devam edecek.

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