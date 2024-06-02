Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho'nun kariyeri: Avrupa'da üçleme yapan tek isim

Tottenham'dan eli boş ayrılırken artık görkemli kariyerinin sonuna geldiği düşünülüyordu.

Eleştirilere Roma'da yanıt verdi. İtalyan ekibinde Konferans Ligi'ni kazanarak, Roma'ya 51 yıl sonra Avrupa kupası götürdü.



Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan ilk ve tek teknik direktör olunca, bu başarıyı dövmeyle vücuduna taşıdı. Roma'daki ikinci sezonunda da takımını Avrupa Ligi finaline taşısa da, zafere ulaşamadı.





