Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho'nun kariyeri: Avrupa'da üçleme yapan tek isim
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen başladı. Sarı lacivertli ekibe imza atan Mourinho'nun kariyerinde birçok kupa bulunuyor. İşte futbolda son 20 yılın en büyük markalarından biri olan Portekizli'nin kariyeri...
Kupalar, kavgalar ve akıl oyunları... Jose Mourinho, yeşil sahalara iz bırakan teknik direktör olarak tarihe adını yazdırdı.
2000'li yıllara damga vuran Portekizli çalıştırıcı, Avrupa futbolunun eşsiz markalarından birine dönüştü.