FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı. 12 kişilik listede Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da yer aldı. İşte yılın en iyi futbolcusu adayları...
FIFA, yılın en iyi futbolcusu adaylarını resmi internet sitesinden duyurdu.
Listede Manchester City'den 5 isim ile Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da yer alırken, son Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak koleksiyonundaki eksiği tamamlayan Lionel Messi de yer aldı.