NTV.COM.TR’ye geri dön

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı. 12 kişilik listede Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da yer aldı. İşte yılın en iyi futbolcusu adayları...

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - 1

FIFA, yılın en iyi futbolcusu adaylarını resmi internet sitesinden duyurdu. 

Listede Manchester City'den 5 isim ile Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da yer alırken, son Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak koleksiyonundaki eksiği tamamlayan Lionel Messi de yer aldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - 2

Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanlarının yanı sıra taraftarlar ile gazetecilerin vereceği oyların ardından 3'e düşürülecek. Futbolseverler, 6 Ekim'e kadar FIFA'nın internet sitesinden oy kullanabilecek.

İşte yılın en iyi futbolcusu adayları;

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - 3

JULİAN ALVAREZ

Julian Alvarez (Manchester City)

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - 4

MARCELO BROZOVİC

Marcelo Brozovic (Al Nassr)

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - 5

KEVİN DE BRUYNE

Kevin De Bruyne (Manchester City)

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - 6

İLKAY GÜNDOĞAN

İlkay Gündoğan (Barcelona)

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - 7

ERLİNG HAALAND

Erling Haaland (Manchester City)

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - 8

RODRİ

Rodri (Manchester City)

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - 9

KHVİCHA KVARATSKHELİA

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - 10

KYLİAN MBAPPE

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - 11

LİONEL MESSİ

Lionel Messi (Inter Miami)

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - 12

VİCTOR OSİMHEN

Victor Osimhen (Napoli)

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - 13

DECLAN RİCE

Declan Rice (Arsenal)

FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - 14

BERNARDO SİLVA

Bernardo Silva (Manchester City)

DAHA FAZLA GÖSTER