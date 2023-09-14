FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

FIFA, yılın en iyi futbolcusu adaylarını resmi internet sitesinden duyurdu.

Listede Manchester City'den 5 isim ile Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da yer alırken, son Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak koleksiyonundaki eksiği tamamlayan Lionel Messi de yer aldı.