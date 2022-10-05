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Filenin Sultanları çeyrek finalde (FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye-Kanada)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam Kanada ile karşı karşıya gelecek. Almanya'yı 3-0'lık setlerle yenen A Milli Takım, şampiyonanın 2. tur maçında Kanada'yı da yenerek gruplarda rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları çeyrek finalde (FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye-Kanada) - 1

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Tur F Grubu maçında bu akşam Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu akşam Kanada ile kozlarını paylaşacak. F Grubuna Almanya galibiyetiyle başlayan Milli Takım bu akşam Kanada'yı da yenip yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları çeyrek finalde (FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye-Kanada) - 2

MİLLİLER ALMANYA'YI RAHAT GEÇTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakaya iyi başlamayan milliler, maçın başlarında servis karşılamakta sorun yaşadı. Mücadelede beş sayıya kadar çıkan farkı, Hande Baladın ve Saliha Şahin'in etkili oyunuyla eriten milliler, ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci sette de dört sayı geri düşmesine rağmen, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ve Zehra Güneş'in sayılarıyla öne geçen milliler, ikinci seti 25-18 önde tamamladı.

Maç boyunca geriden gelmesini bilen milli takım, son sette de aynı durumu yaşamasına rağmen seti 25-21 ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Filenin Sultanları çeyrek finalde (FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye-Kanada) - 3

TÜRKİYE-KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ikinci maçında bu akşam Kanada ile mücadele edecek. Mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Filenin Sultanları çeyrek finalde (FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye-Kanada) - 4

MİLLİLERİN F GRUBUNDAKİ RAKİPLERİ

B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu'nda yer aldı. "Filenin Sultanları" bu grupta ABD, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları çeyrek finalde (FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye-Kanada) - 5

MİLLİ TAKIMIN TURNUVADAKİ MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımının maç programı şu şekilde:

4 Ekim Salı:

20.00 Türkiye-Almanya

5 Ekim Çarşamba:

18.30 Türkiye-Kanada

7 Ekim Cuma:

18.30 ABD-Türkiye

8 Ekim Cumartesi:

18.30 Sırbistan-Türkiye

Filenin Sultanları çeyrek finalde (FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye-Kanada) - 6

MİLLİLER İLK 4'E GİRERSE ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

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