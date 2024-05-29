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Filenin Sultanları maç programı: Almanya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

"Filenin Sultanları", Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak. İlk maç ise Almanya ile olacak. Peki, Almanya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları maç programı: Almanya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta maçlarını ABD'de oynayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. İşte, Almanya-Türkiye voleybol maçı hakkında bilgiler...

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Filenin Sultanları maç programı: Almanya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?


Almanya-Türkiye mücadelesi, 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30’da başlayacak.

Filenin Sultanları'nın ikinci haftada oynayacağı Almanya mücadelesi TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Filenin Sultanları maç programı: Almanya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan "Filenin Sultanları"nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

Bugün:


22.30 Almanya-Türkiye

31 Mayıs Cuma:

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar:

23.00 ABD-Türkiye

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