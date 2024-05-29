Filenin Sultanları maç programı: Almanya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
"Filenin Sultanları", Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak. İlk maç ise Almanya ile olacak. Peki, Almanya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta maçlarını ABD'de oynayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. İşte, Almanya-Türkiye voleybol maçı hakkında bilgiler...