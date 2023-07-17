Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyon oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Tarihinde ilk kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları'ndan 3 isim de turnuvanın Rüya Takımı'na seçildi.
Filenin Sultanları ABD'de tarih yazdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finali'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Kupa, kaptan Eda Erdem'in ellerinde yükseldi. Filenin Sultanları bu sonuçla hem dünya sıralamasında ilk sıraya yükseldi. Hem de ilk kez uluslararası arenada altın madalya kazandı.
Final maçı, ABD'nin Arlington kentinde oynandı.