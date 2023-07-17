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Filenin Sultanları'ndan Erik Dalı ile kutlama

2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı. Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu "Erik Dalı" oynayarak kutladı.

Filenin Sultanları'ndan Erik Dalı ile kutlama - 1

Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

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Filenin Sultanları'ndan Erik Dalı ile kutlama - 2

Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda Erik Dalı türküsü eşliğinde dans ederek kutladı.

Filenin Sultanları'ndan Erik Dalı ile kutlama - 3
Filenin Sultanları'ndan Erik Dalı ile kutlama - 4
Filenin Sultanları'ndan Erik Dalı ile kutlama - 5
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