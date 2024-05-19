Fiorentina-Olympiakos maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi final tarihi
Fiorentina ile Olympiakos arasındaki Avrupa Konferans Ligi finali, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak. Futbolseverler de şimdi bu maça dair ayrıntılara odaklandı. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, İtalyan ekibi Fiorentina'nın ardından finale çıkan ikinci takım belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde, 4-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Aston Villa'yı 2-0 yenen Olympiakos, adını finale yazdırdı.