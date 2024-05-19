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Fiorentina-Olympiakos maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi final tarihi

Fiorentina ile Olympiakos arasındaki Avrupa Konferans Ligi finali, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak. Futbolseverler de şimdi bu maça dair ayrıntılara odaklandı. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman?

Fiorentina-Olympiakos maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi final tarihi - 1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, İtalyan ekibi Fiorentina'nın ardından finale çıkan ikinci takım belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde, 4-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Aston Villa'yı 2-0 yenen Olympiakos, adını finale yazdırdı.

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Fiorentina-Olympiakos maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi final tarihi - 2

UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Olympiacos ile Fiorentina'nın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Final karşılaşmasında Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

29 Mayıs Çarşamba günü Yunanistan'nın Atina şehrindeki AEK Arena'da oynanacak olan karşılaşmada Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak.


Fiorentina-Olympiakos maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi final tarihi - 3

Karşılaşmada 4'üncü hakem olarak ise İsveçli Glenn Nyberg görev alacak.

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