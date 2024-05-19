Fiorentina-Olympiakos maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi final tarihi

UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Olympiacos ile Fiorentina'nın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Final karşılaşmasında Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.



29 Mayıs Çarşamba günü Yunanistan'nın Atina şehrindeki AEK Arena'da oynanacak olan karşılaşmada Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak.





