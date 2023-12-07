Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 15. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon oldukça iyi performans sergileyen Galatasaray, Adana Demirspor'u yenmek ve haftaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?