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Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 15. hafta)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Adana Demirspor'la zorlu bir mücadeleye çıkacak. 23 maçtır sahasında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, taraftarı önünde Adana Demirspor karşısında yine mutlu sona ulaşmak ve maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 15. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon oldukça iyi performans sergileyen Galatasaray, Adana Demirspor'u yenmek ve haftaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 15. hafta) - 2

GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 15. hafta) - 3

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Ligde geride kalan bölümde 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 37 puan topladı. İlk 14 maç itibarıyla tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştiren Galatasaray, averajla 15. haftaya ikinci sırada girdi.

Adana Demirspor ise 14 müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 15. hafta) - 4

TEK EKSİK SANCHEZ

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez yarınki müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Manchester United ve Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında sahaya çıkamadı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Sanchez, Adana Demirpsor mücadelesinde de sahaya çıkamayacak.

Ağrıları olduğu için Pendikspor mücadelesinde forma giyemeyen Wilfried Zaha, Abdülkerim Bardakcı ile söz konusu maçta sakatlanarak çıkan Kaan Ayhan'ın durumları ise bugün yapılacak antrenmanda sonra netleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag müsabakası öncesi üç futbolcuyla ilgili kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 15. hafta) - 5

ÜÇ FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

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