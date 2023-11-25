Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, bu sezon ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.



Sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez terleten Fransız orta saha oyuncusu, sadece ligin 8. haftasındaki Bitexen Antalyaspor mücadelesinde 11'de görev aldı.



Ndombele, 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması olmak üzere 6 resmi maçın ardından sahaya 11'de çıktı.



Galatasaray'da ayrıca Barış Alper Yılmaz da 6 resmi maçın ardından ilk 11'de forma giydi.