Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında kendi evinde Alanyaspor'u yenerek puanını 34'e çıkardı ve maç fazlasıyla lider oldu. Son 4 resmi maçı boş geçen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, milli ara sonrası golle döndü. İşte maçtan notlar ve öne çıkan kareler...
Hatayspor mağlubiyetiyle milli araya giren Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında kendi evinde Alanyaspor'u yendi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligde son yapılan Hatayspor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.