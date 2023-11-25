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Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında kendi evinde Alanyaspor'u yenerek puanını 34'e çıkardı ve maç fazlasıyla lider oldu. Son 4 resmi maçı boş geçen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, milli ara sonrası golle döndü. İşte maçtan notlar ve öne çıkan kareler...

Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 1

Hatayspor mağlubiyetiyle milli araya giren Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında kendi evinde Alanyaspor'u yendi. 

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligde son yapılan Hatayspor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

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Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 2

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon birkaç maç hariç tamamına 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor mücadelesinin başlangıç 11'inde yer almadı.

Galatasaray'da bu sezonki 22 resmi müsabakanın 21'inde ilk 11'de sahaya çıkan, diğer karşılaşmalarda ise ikinci devrede süre alan Kerem, yoğun tempo nedeniyle teknik ekibe dinlenmek istediğini iletti. Teknik direktör Buruk, genç hücum oyuncusunu yedeğe çekti.


Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 3

Abdülkerim ise bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde birer maç haricinde tüm resmi karşılaşmalarda ilk 11'de forma giydi. Milli maç döneminde A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler karşılaşmalarında da süre alan tecrübeli stoper, son antrenmanda ağrı hissetti.

Teknik ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılacak müsabaka öncesinde Abdülkerim'i riske etmeyerek kadroya almadı.


Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 4

Okan Buruk, Fas Milli Takımı'ndan geç dönen ve sadece bir antrenmana çıkan Hakim Ziyech'i de ilk 11'de başlatmadı. Buruk, Oliveira'yı da yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Kaan, Ndombele, Barış Alper ve Mertens'i görevlendirdi.

Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 5

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, bu sezon ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez terleten Fransız orta saha oyuncusu, sadece ligin 8. haftasındaki Bitexen Antalyaspor mücadelesinde 11'de görev aldı.

Ndombele, 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması olmak üzere 6 resmi maçın ardından sahaya 11'de çıktı.

Galatasaray'da ayrıca Barış Alper Yılmaz da 6 resmi maçın ardından ilk 11'de forma giydi.

Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 6

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, 54’üncü dakikada sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi.

Şansalan’ın yerine maçın 4’üncü hakemi Yiğit Arslan kalan sürede karşılaşmayı yönetti. 

Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 7

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Alanyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerine 79. dakikada Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson girdi.

Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 8

GALATASARAY: Muslera - Boey, Sanchez (Dk. 79 Nelsson), Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Torreira (Dk. 74 Kerem Demirbay), Ndombele, Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 74 Ziyech), Zaha (Dk. 74 Tete), Icardi

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Lima (Dk. 67 Hadergjonaj), Balkovec, Leroy Fer (Dk. 81 Aliti), Janvier, Sisto (Dk. 46 Novais), Efecan Karaca (Dk. 67 Augusto), Oğuz Aydın, Eduardo (Dk. 46 Cordova) 

GOLLER: Dk. 37 Icardi, Dk. 45 ve 59 Mertens, Dk. 70 Zaha (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Lima (Alanyaspor)

Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 9

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN KARELER...

Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 10
Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 11
Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 12
Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 13
Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 14
Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 15
Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 16
Galatasaray, Alanyaspor karşısında 4 golle kazandı - 17
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