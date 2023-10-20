Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 9. hafta)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir maç temposu yakalayan Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına Galatasaray ve Beşiktaş derbisi damga vuracak. Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberliği bulunan Galatasaray 2. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 16 puanla 4. sırada yer alıyor. İki takımda şampiyonluk mücadelesinden kopmamak adına galibiyet için mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?