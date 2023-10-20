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Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 9. hafta)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir maç temposu yakalayan Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 9. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına Galatasaray ve Beşiktaş derbisi damga vuracak. Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberliği bulunan Galatasaray 2. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 16 puanla 4. sırada yer alıyor. İki takımda şampiyonluk mücadelesinden kopmamak adına galibiyet için mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 9. hafta) - 2

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele Bein Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 9. hafta) - 3

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 9. hafta) - 4

ZİYECH'İN DURUMU NETLİK KAZANMADI

Galatasaray'da sakatlığı geçen Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı bu akşamki son antrenmandan sonra belli olacak.

Ağrısı bulunmasına rağmen milli takım kampına katılan ve tedavisine burada devam edilen Faslı yıldız, takımla çalışmaların bir bölümüne katıldı.

Milli takımlardan bu gece dönen Wilfried Zaha ile Davinson Sanchez ise derbiye tek antrenmanla çıkacak. Bu iki oyuncunun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 9. hafta) - 5

GALATASARAY LİGDE SON 7 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 9. hafta) - 6

SAHASINDA 20 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 9. hafta) - 7

BEŞİKTAŞ'TA DERBİ ÖNCESİ SAKATLIKLAR

Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi sakat futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Salih Uçan ve Umut Meraş'ın yarın kadroda yer alması beklenmiyor. Mert Günok ile Arthur Masuaku'nun derbi kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 9. hafta) - 8

GEDSON FERNANDES DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, 5 maç sonra formasına kavuşacak.

Portekizli futbolcu, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile 21 Eylül'de oynanan müsabakada görev yapmıştı.

Gedson Fernandes, omzundan ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 4'ü Trendyol Süper Lig'de, 1'i de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 5 karşılaşmada forma giyemedi.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna eski takımına karşı ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 9. hafta) - 9

RAMS PARK'TA GALATASARAY'I 6 MAÇTIR YENEMİYOR

Beşiktaş, dış sahada Galatasaray ile yaptığı son 6 mücadeleyi kazanamadı.

"Kara Kartal", sarı-kırmızılılara karşı deplasmandaki son galibiyetini 2016-2017 sezonunda aldı. Söz konusu sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 27 Şubat 2017'de oynanan maçtan Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı.

İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son 6 karşılaşmanın 5'ini Galatasaray kazanırken, 1'i ise berabere sonuçlandı.

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