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Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 38. ve haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti. Bu gelişmenin ardından tüm gözler süper kupa finaline çevrildi. Peki, Süper Kupa finali ne zaman?

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? - 1

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray şimdi Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı hakkında bilgiler...

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Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? - 2

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği müsabakanın tarihi belli değil.


Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? - 3

Geçmiş yıllarda Ağustos ayında düzenlenen kupa finalinin 2022-2023 etabı, Nisan ayında organize edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) konuya dair açıklaması gelince haberimizde yer vereceğiz.

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