Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig'in 38. ve haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti. Bu gelişmenin ardından tüm gözler süper kupa finaline çevrildi. Peki, Süper Kupa finali ne zaman?
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray şimdi Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı hakkında bilgiler...