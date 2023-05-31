"Galatasaray bu ligin Real Madrid'i gibi" (Spor yazarlarından şampiyonluk yorumları)

"GALATASARAY BU LİGİN REAL MADRİD'İ GİBİ"
Ligde son 30 yılda Fenerbahçe ile Galatasaray 12 kez şampiyonluk için kapıştılar. Bunların 10’unda Galatasaray şampiyon oldu, sadece ikisinde mutlu sona Fenerbahçe ulaşabildi. Tüm Süper Lig tarihinde Galatasaray ilk ikide bitirdiği 34 sezonun 23’ünde şampiyon olmuş. Fenerbahçe’de ise bu oran 43’te 19... Süper Lig’in yazılı olmayan kuralı şu: Galatasaray nisan ayına şampiyonluk yarışçısı olarak giriyorsa, genelde mutlu sona ulaşıyor. Galatasaray bir kupada final oynuyorsa çoğunlukla kazanıyor. Galatasaray bir bakıma bu ligin Real Madrid’i gibi.
(Uğur Meleke-Hürriyet)
"TARTIŞILMAYACAK BİR ŞAMPİYONLUK"
Sonuçta Galatasaray hiç kimsenin reddedemeyeceği, anasının ak sütü gibi bir şampiyonluk kazandı. Aldığı yabancı oyuncuların ve yeni transferlerin neredeyse tamamı iyi çıktı. Takıma adapte oldu ve şampiyonluğa önemli katkı verdiler. Tartışılmayacak, toz kondurulmayacak bir şampiyonluk, Galatasaray camiasına hayırlı olsun.
(Ahmet Çakar-Sabah)
"BURUK’UN ZAFER PASTASI"
"Dün sadece bir maç değil, sezonun ödülünü kazandı Galatasaray. Hak edilmiş galibiyetler ve uzun soluklu serilerle her takıma güçlerini gösterdiler. Galatasaraylı futbolcular yerli-yabancı tek bir bütün olarak aynı havayı soluyup, aynı özgüvenle koşarak maraton ipini göğüslediler. Bu başarıda elbette Başkan Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur’un takımı oluşturmada, finanse etmede önemli katkıları var. Peki bu güzel pastayı hazırlayan usta kimdi? Elbette Okan Buruk ve yardımcıları…
(Attila Gökçe-Milliyet)
"ACISIYLA TATLISIYLA ŞAMPİYON..."
Icardi’nin rakibini topsuz oyunla ekarte ederken, futbolcu gelişiminde ‘’ders ve tekrar’’ın önemini gösteren futbolcu niteliğiydi. İkinci yarıda Galatasaray güvenliği sağlarken, şampiyonluğa garantiye alacak gol için de fırsat yaratmayı ihmal etmedi. Fenerbahçe esasen Giresun ve Ümraniye maçlarında beyaz bayrak çekmişti ama futbol işte umudu hep bir kuytuda saklar. Sonuçta bu sezon olması gereken oldu… Galatasaray şampiyon… Galatasaraylılar zaten mutlu. Galatasaraylı olmayanlar için ise bir Sezen Aksu… "Acısıyla tatlısıyla Ne şahane bir şey yaşamak Dibe vurmak dimdik durmak Bin bahane bin oyun kurmak!.."
(Cem Dizdar-Fanatik)
"HEP SÖYLERLERDİ YA 'MAYISLAR G.SARAY'IN' DİYE, DEMEK Kİ DOĞRUYMUŞ"
Okan Buruk sezon başı biraz sallandı, onu ve takımı bu maçlarda Gomis kurtardı. Yani G.Saray bugün şampiyon olduysa sezon başında Gomis'in attığı gollere borçlu ama Buruk genelde kenarda sakin durdu. Yaptığım istihbarata göre de futbolcularla münasebeti iyi, bir ağabey, arkadaş gibi. Böyle olunca da zaten başarı geliyor. Sarı-kırmızılılar şampiyonluğu hak ettiler, tebrikler. Hep söylerlerdi ya 'Mayıslar G.Saray'ın' diye, demek ki doğruymuş.
(Erman Toroğlu-Sabah)
"SEZONUN ÖZETİ"
Uzatmalar oynanırken, G.Saray şampiyonluğu garantilemişken Muslera’nın hala gol kurtarışı yapıp takımın pres yapması aslında sarı- kırmızılılar adına sezonun özetiydi. G.Saray 1923 yılında ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Ankara’da 23. şampiyonluğunu elde etti.
(Fırat Aydınus-Hürriyet)
"ÜÇ AS, İKİ VALE"
Icardi, Serie A'da iki kez gol kralı oldu ama Galatasaray'ı şampiyonluğa götüren golleriyle Valencia'nın arkasında kalsa bile 'Bu ligin kralı benim" dedirtti herkese. Torreira, haftalardır kafası sargılı oynayan Nelsson ve hücumda artık 5 büyük ligin standartlarına çıkan Kerem ile dün zaferlerini ilan ettiler. Masa aynıydı. Yeni oturan yaşlı adam, tecrübeli ama oyunu iki papazla açacak kadar da hevesli ve hesapsızdı. Masanın en kısa boylusuydu sonda konuşan ama boyun ne önemi var bu oyunda! Elden üç as, iki vale gelmişti kendisine. Oturduğu yerden blöf yapıyor havası da vermedi değil. Son konuşan Okan Buruk'tu işte. Kartlarını açtı: İcardi, Torreira, Kerem üç as; Nelsson-Abdülkerim iki vale... Masanın restini aldı.
(Bülent Timurlenk-Sabah)