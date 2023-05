"Galatasaray bu ligin Real Madrid'i gibi" (Spor yazarlarından şampiyonluk yorumları)

"ÜÇ AS, İKİ VALE"



Icardi, Serie A'da iki kez gol kralı oldu ama Galatasaray'ı şampiyonluğa götüren golleriyle Valencia'nın arkasında kalsa bile 'Bu ligin kralı benim" dedirtti herkese. Torreira, haftalardır kafası sargılı oynayan Nelsson ve hücumda artık 5 büyük ligin standartlarına çıkan Kerem ile dün zaferlerini ilan ettiler. Masa aynıydı. Yeni oturan yaşlı adam, tecrübeli ama oyunu iki papazla açacak kadar da hevesli ve hesapsızdı. Masanın en kısa boylusuydu sonda konuşan ama boyun ne önemi var bu oyunda! Elden üç as, iki vale gelmişti kendisine. Oturduğu yerden blöf yapıyor havası da vermedi değil. Son konuşan Okan Buruk'tu işte. Kartlarını açtı: İcardi, Torreira, Kerem üç as; Nelsson-Abdülkerim iki vale... Masanın restini aldı.



(Bülent Timurlenk-Sabah)