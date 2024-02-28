Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ZTK çeyrek final maçının ayrıntıları

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.