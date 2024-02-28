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Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ZTK çeyrek final maçının ayrıntıları

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak. Futbolseverler şimdi bu maçın ayrıntılarını merak etmeye başladı. Peki, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ZTK çeyrek final maçının ayrıntıları - 1

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 29 Şubat Perşembe günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi, Trabzonspor-Başakşehir maçının kazananı olan Trabzonspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı hakkında bilgiler...

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Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ZTK çeyrek final maçının ayrıntıları - 2

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Karagümrük maçı 29 Şubat Perşembe günü yapılacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma ATV'den yayımlanacak.

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ZTK çeyrek final maçının ayrıntıları - 3

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ZTK çeyrek final maçının ayrıntıları - 4

GALATASARAY'DA İKİ OYUNCU SAKAT

Sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu yarınki karşılaşmada süre alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.

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