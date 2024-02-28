Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ZTK çeyrek final maçının ayrıntıları
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak. Futbolseverler şimdi bu maçın ayrıntılarını merak etmeye başladı. Peki, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 29 Şubat Perşembe günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi, Trabzonspor-Başakşehir maçının kazananı olan Trabzonspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı hakkında bilgiler...