Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman yapılacak, final maçı ertelendi mi? (Süper Kupa final tarihi)
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali maçının ertelendiği iddiaları gündem olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tarih değerlendirmesi yaptıklarını belirtmişti. TFF'den maç tarihiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman yapılacak, final maçı ertelendi mi?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek Süper Kupa final maçı için geri sayım sürerken sosyal medyada farklı iddialar gündeme gelmişti. Süper Kupa maçının tarihi ile ilgili soru işaretleri TFF tarafından giderildi. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı nisan ayında gerçekleşecek.