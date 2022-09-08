Galatasaray futbolcusu Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara kimdir?

Mauro Icardi denildiği zaman ilk akla gelen kişi Wanda Nara. Icardi futbolculuk kariyerinde ne kadar başarılı olsa da gösterdiği performans her zaman özel hayatıyle ilgili konuların gerisinde kaldı. Peki Icardi ve Wanda Nara ikilisi niye bu kadar çok konuşuluyor?

Model, menajer, anne ve eş Wanda Nara'nın sıfatlarından sadece bazıları. Futbolcu olmadan hem bu kadar para kazanan hem de ünlenen Wanda Nara kimdir?