Galatasaray futbolcusu Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara kimdir?

Haberler - ntv.com.tr 08.09.2022 - 17:04
Mauro Icardi denildiği zaman ilk akla gelen kişi Wanda Nara. Icardi futbolculuk kariyerinde ne kadar başarılı olsa da gösterdiği performans her zaman özel hayatıyle ilgili konuların gerisinde kaldı. Peki Icardi ve Wanda Nara ikilisi niye bu kadar çok konuşuluyor?
Model, menajer, anne ve eş Wanda Nara'nın sıfatlarından sadece bazıları. Futbolcu olmadan hem bu kadar para kazanan hem de ünlenen Wanda Nara kimdir?
9 Aralık 1986’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya gelen Wanda Nara, küçük yaştan itibaren modellik yapmaya başladı.
Arjantin’de TV programlarına katılan eğlence Wanda Nara aynı zamanda mankenlik yapıyor, dizi ve filmlerde boy gösteriyordu.
2007 yılında bir defile sırasında o zamanlar Barcelona forması giyen Maxi Lopez ile yakınlaştı. Wanda Nara ve Maxi Lopez 2008 yılında evlilik kararı aldılar. Maxi Lopez - Wanda Nara çiftinin birlikte üç çocukları oldu. Önce Brezilya’da, sonra da Rusya’da yaşadılar.
Birçok takım değiştiren Maxi Lopez 2012 yılında İtalyan takımı Sampdoria'ya kiralandı. O dönem 19 yaşında olan Icardi de Sampdoria forması giyiyordu üç Arjantinli Maxi Lopez, Wanda Nara ve Icardi görüşmeye başladı.
2013 yılında Maxi Lopez ve Wanda Nara çifti boşanma kararı aldı. İkili birbirlerini ihanetle suçladı. Basın Icardi ile Wanda Nara’nın yakınlaştığını yazıyordu. Bu hem İtalya’da hem de Arjantin’de şok etkisi yarattı.
2014 yılında Mauro Icardi ve Wanda Nara evlilik kararı aldı. Icardi Arjantin’de istenmeyen adam ilan edildi. Hatta Maradona başkalarının eşiyle birlikte olan bir adamı milli takımda istemediğini söyledi.
Zaman içerisinde Icardi, Wanda Nara’nın kendisi yerine karar almasından memnun olduğunu söyledi. İlk başta küçük imaj hakları sözleşmesinde Wanda Nara’ya vekalet veren Icardi, daha sonra eşini menajeri yaptı.
Wanda Nara, İtalya’dayken televizyon programlarında eşinin yeterince pas almadığını söyledi. Menajeri olduğu eşinin maaşını 900 bin Euro’dan 4.5 milyon Euro’ya çıkarttı.
2019 yılında Icardi, Inter’den Paris Saint-Germain’e 50 milyon Euroya transfer oldu. Bu bedel sürekli özel hayatıyla gündeme gelen biri için oldukça fazlaydı.
Wanda Nara her ne kadar ihanet eden taraf olarak görülsede Maxi Lopez’den olan 3 çocuğunun velayeti ona verildi. Icardi ile olan evliliğinden de 2 çocuk daha dünyaya getirdi.