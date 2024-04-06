Galatasaray kafilesi Süper Kupa için Şanlıurfa'da
Süper Kupa'da yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Şanlıurfa'ya gitti.
Turkcell Süper Kupa'da yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Şanlıurfa'ya gitti.
Turkcell Süper Kupa'da yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Şanlıurfa'ya gitti.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden hareket etti.
Kafileye, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur eşlik etti.
Fenerbahçe kafilesi ise Süper Kupa maçı için karşılaşmadan yaklaşık 3 saat önce Şanlıurfa’ya gidecek.
Son anda bir karar değişikliği olmaması halinde Fenerbahçe, Pazar günü 16.30’da İstanbul’dan kalkacak uçakla yaklaşık 18.15 dolaylarında Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yapacak.
İşte Galatasaray kafilesinden öne çıkan diğer kareler...