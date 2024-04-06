Galatasaray kafilesi Süper Kupa için Şanlıurfa'da

Fenerbahçe kafilesi ise Süper Kupa maçı için karşılaşmadan yaklaşık 3 saat önce Şanlıurfa’ya gidecek.



Son anda bir karar değişikliği olmaması halinde Fenerbahçe, Pazar günü 16.30’da İstanbul’dan kalkacak uçakla yaklaşık 18.15 dolaylarında Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yapacak.