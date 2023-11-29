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Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında bu akşam İngiltere'nin güçlü ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi grubunda 4 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, Manchester United'ı yenmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve gruptaki son maç öncesi büyük avantaj yakalayacak. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Galatasaray'ın ilk 11'i ile tüm merak edilenler...

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, taraftarı önünde "Kırmızı Şeytanlar" lakaplı Manchester United ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Manchester United ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazanarak tarih yazan Galatasaray, bir kez daha taraftarı önünde kazanmak ve gruplardan çıkmak için mücadele verecek. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 2

GALATASARAY-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 3

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'i şu şekilde;

Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Torreira, Ndombele, Zaha, Mertens, Ziyech, Icardi

Manchester United: Onana, Shaw, Lindelöf, Maguire, Wan Bissaka, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Hojlund, Garnacho, Anthony, 

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU'NDA SON DURUM

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.

Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 5

GALATASARAY AVRUPA'YI GARANTİLEYEBİLİR

Sarı-kırmızılı ekip, bu akşamki karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.

Galatasaray, taraftarı önünde Manchhester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. "Cimbom" son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 6

DAVİNSON SANCHEZ KRİTİK MAÇTA YOK

Galatasaray'da savunmanın önemli oyuncularından Davinson Sanchez, bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Corendon Alanyaspor müsabakasında sakatlanan ve sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilen Kolombiyalı stoper, takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 7

MANCHESTER UNİTED'DA 7 İSİM EKSİK

"Kırmızılar", İstanbul'da 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

İngiliz temsilcisinde, kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Sakatlığı bulunan Rasmus Hojlund'un ise oynayabilecek duruma geldiği bildirildi.

Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 8

GÖZLER İCARDİ VE ZAHA'DA OLACAK

Sarı-kırmızılı takımda skoru değiştirmeye en yakın oyuncular Mauro Icardi ile Wilfried Zaha olacak.

2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan Icardi, RAMS Park'ta da takımının en önemli gol ayağı olacak. İngiltere'deki ilk maçta da fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.

Galatasaray'ın son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Zaha ise resmi müsabakalarda toplam 6 gole ulaştı. İngiltere'de uzun süre forma giyen Zaha, Manchester United'a rakip olduğu son beş resmi maçta 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilli yıldız, Old Trafford Stadı'nda yapılan ilk maçta da gol sevinci yaşayarak takımının galibiyetine katkı verdi.

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