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Galatasaray taraftarından 29 Ekim koreografisi: "İlelebet Cumhuriyet"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar mücadele öncesi yaptıkları koreografi ile Cumhuriyet'in 100. yılına özel 29 Ekim mesajı verdi.

Galatasaray taraftarından 29 Ekim koreografisi: "İlelebet Cumhuriyet" - 1

DERBİDE 353. RANDEVU

Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki ezeli rekabette 353. randevu dün akşam RAMS Park'ta oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip derbiden galip ayrılırken, mücadele öncesi Galatasaray taraftarları 29 Ekim konseptli bir koreografi gerçekleştirdi.

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Galatasaray taraftarından 29 Ekim koreografisi: "İlelebet Cumhuriyet" - 2

"CUMHURİYETİ BİZ KURDUK"

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan futbolseverler, kırmızı ve beyaz kartonlarla Türk bayrağını oluşturdu. 

Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz!" ve "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" sözleriyle koreografi süslendi.

Galatasaray taraftarından 29 Ekim koreografisi: "İlelebet Cumhuriyet" - 3

32 BİN ADET KARTON BOYANDI

"İlelebet Cumhuriyet" ifadesinin de yer aldığı koreografide, tribünler Gençlik Marşını söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan görsel şölende 3500 metrekare ve 32 bin adet karton boyandı.

Deplasman tribününde yer alan Beşiktaşlı taraftarlar da şölene eşlik etti.

Galatasaray taraftarından 29 Ekim koreografisi: "İlelebet Cumhuriyet" - 4

İşte Galatasaray taraftarının Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlediği koreografiden bazı görüntüler...

Galatasaray taraftarından 29 Ekim koreografisi: "İlelebet Cumhuriyet" - 5
Galatasaray taraftarından 29 Ekim koreografisi: "İlelebet Cumhuriyet" - 6
Galatasaray taraftarından 29 Ekim koreografisi: "İlelebet Cumhuriyet" - 7
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