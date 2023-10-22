Galatasaray taraftarından 29 Ekim koreografisi: "İlelebet Cumhuriyet"

"CUMHURİYETİ BİZ KURDUK"

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan futbolseverler, kırmızı ve beyaz kartonlarla Türk bayrağını oluşturdu.

Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz!" ve "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" sözleriyle koreografi süslendi.