Galatasaray taraftarından 29 Ekim koreografisi: "İlelebet Cumhuriyet"
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar mücadele öncesi yaptıkları koreografi ile Cumhuriyet'in 100. yılına özel 29 Ekim mesajı verdi.
DERBİDE 353. RANDEVU
Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki ezeli rekabette 353. randevu dün akşam RAMS Park'ta oynandı.
Sarı-kırmızılı ekip derbiden galip ayrılırken, mücadele öncesi Galatasaray taraftarları 29 Ekim konseptli bir koreografi gerçekleştirdi.