NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a: Avrupa'da çalışmamış birinin Türkiye'yi değersiz bulması komik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon Spor Toto Süper Lig'e hükmeden ve ligi domine eden bir takım olduklarını ifade etti. Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için, "Avrupa'nın hiçbir büyük liginde çalışmamış bir insanın, Türkiye ligini değersiz bulması bana biraz komik geliyor." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a: Avrupa'da çalışmamış birinin Türkiye'yi değersiz bulması komik - 1

Babasıyla gittiği Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılı kulübün seçmelerine girip altyapıya seçildiğini ifade eden Okan Buruk, şunları söyledi:
"Uzun yıllar altyapı, sonrasında A takım... A takımda yaşadığım başarılar var, çok fazla kupa var. Burada 7 şampiyonluk var, UEFA Kupası, Süper Kupa var. Çok fazla başarı içinde yetişen ve bu ortama hazırlanan bir futbolcu oldum. Teknik direktörlük kariyeri başlayınca da devamlı aklınızda Galatasaray oluyor. Sizi yolda görenler de 'Hocam ne zaman Galatasaray'ın başına geçeceksiniz?' diyor. Bunun da bu sene nasip olması, zamanlama olarak doğru oldu. Sezon başında Galatasaray serüveni başladı. Florya'ya ilk gittiğimde futbolculuk dönemindeki zamanlar aklıma geldi. Çok heyecanlıydım. En üst kattaki teknik adam odasında olmam çok farklı bir duyguydu. İlk konuşmamda hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Galatasaray'ın başka bir hedefi olamaz." dedi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a: Avrupa'da çalışmamış birinin Türkiye'yi değersiz bulması komik - 2

Sezon başında sıkıntılı bir süreç olduğunu, transferlerin geç yapıldığını, geçen sezonu 13. bitirmenin verdiği psikolojik çöküşün olduğunu aktaran Buruk, zaman içinde bu durumu çok iyi şekilde düzene soktuklarını belirtti.


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a: Avrupa'da çalışmamış birinin Türkiye'yi değersiz bulması komik - 3

JORGE JESUS'UN SÜPER LİG SÖZLERİ

Ezeli rakibinin teknik direktörü hakkında konuşan Buruk; "Daha önce 'Okan Buruk hakemlerle ilgili konuşuyor, Jorge Jesus konuşmuyor' diyorlardı ama bu daha sonra değişti. Çok fazla lig görmüş bir adam değil. Avrupa'da hiçbir büyük ligde çalışmamış bir teknik adamın Türkiye'yi değerlendirmesi komik geliyor. Icardi, Mertens, Zaniolo değerlendirse anlarım ama Avrupa'da çalışmayan insanın, Türkiye Ligi'ni değersiz bulması komik geliyor. Sevilla maçlarına Fenerbahçe iyi oynadı, Türkiye Ligi'nde bu takım. Başarılı performans sergiledi. Sadece Jesus değil, Türkiye'ye gelen yabancı hocalar hep Türkiye'yi küçümsemiştir. Hiçbiri de başarılı da olamamıştır. Son 16 şampiyon Türk teknik adam! Türk teknik adamların başarısı da küçük görülmüştür. Bunu kırmamız gerekiyor. 16 şampiyonluk yeterli sayı." dedi.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a: Avrupa'da çalışmamış birinin Türkiye'yi değersiz bulması komik - 4

YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Okan Buruk 1 yıl opsiyonunun devreye girmesi sonrası yeni sözleşme ihtimali hakkında; "Sözleşmeye hiç bakmadım, +1 varmış ve kulübümüz kullandı. Tekrar konuşacağız. Detayları görüşeceğiz. Kulübüme teşekkür ederim, ben de zaten devam etmek istiyordum." açıklamasında bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a: Avrupa'da çalışmamış birinin Türkiye'yi değersiz bulması komik - 5

ICARDİ VE RASHİCA

Okan Buruk kiralık oyuncuları hakkında; "Elimizdeki kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadromuza katmak istiyoruz." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER