Galatasaray ve Fenerbahçe'den Lucas Moura kapışması! (23 Ocak 2023 transfer haberleri)

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de gündem Boca Juniors forması giyen Sebastian Villa oldu.



Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, hücum hattındaki zenginliği artırabilmek için yırtıcı bir kanat oyuncusu transfer etmeyi hedefliyor.



Habere göre Kolombiya'da bulunan deneyimli gazeteci Javier Hernandez, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki Villa için yaptığı teklifi açıkladı.



Hernandez, "Bana, Fenerbahçe'den Boca'ya yapılan teklif söylendi. Villa için 5 milyon euro teklif ettiler. Ama Boca ise bunun mümkün olmadığını Fenerbahçe'ye bildirdi. Çünkü Boca Villa için en az 10 milyon euro istiyor." dedi.



Boca Juniors, sol açık, sağ açık ve forvet mevkilerinde oynayabilen futbolcu için daha önce 12 milyon euro fiyat belirlemişti.



Sebastian Villa'nın haklarının yüzde 70'ine Boca sahip bulunuyor. Yüzde 30'luk kısmının ise Tolima'da olduğu belirtildi.



Kolombiyalı kanat oyuncusunun, kulübü Boca Juniors ise sözleşmesi 31 Aralık 2024 itibarıyla son bulacak.

(TAKVİM)