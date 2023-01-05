Galatasaray'da Bafetimbi Gomis 12 puan kazandırdı 45 gole ulaştı: Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırabilecek mi?

Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, bu sezon ligde 7. kez ağları havalandırırken sarı kırmızılılara puanlar kazandırdı.
Bu sezon kritik anlarda attığı gollerle takımını birçok karşılaşmada ipten alan Fransız yıldız Ankaragücü karşısında da katkı yaptı.
37 yaşındaki yıldızın Süper Lig’de attığı gollerle sarı-kırmızılıların direkt 12 puan kazanmasına önemli rol oynadı.
Bu sezon 13 maçta forma giyen Gomis, 1-0 kazanılan Antalya, Ümraniye, 2-1’lik Gaziantep ve 3-2’lik Kasımpaşa karşılaşmalarında 1’er gol kaydetti. İstanbulspor karşısında 2 gol atan Fransız futbolcu dün de skoru 2-1’e getiren isimdi.
Gomis ayrıca Galatasaray formasıyla ligde 60 maçta 45 gol olmak üzere toplam 74. resmi maçta 50. gol kaydetti. Gomis, bu rakamlarla sarı kırmızılılara gelen yabancılar arasında ligde en çok golü bulunan 3. isim oldu.
Gheorghe Hagi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncu olarak zirvede yer alıyor. Hagi'yi Milan Baros takip ediyor. Gomis, Galatasaray formasıyla ligde 14 gol daha atarsa Gheorghe Hagi'nin rekorunu kıracak.
Gheorghe Hagi
132 maç 59 gol
Milan Baros
93 maç 48 gol
Bafetimbi Gomis
60 maç 45 gol
Ligde kalan 20 maçta