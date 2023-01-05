Galatasaray'da Bafetimbi Gomis 12 puan kazandırdı 45 gole ulaştı: Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırabilecek mi?

Gomis ayrıca Galatasaray formasıyla ligde 60 maçta 45 gol olmak üzere toplam 74. resmi maçta 50. gol kaydetti. Gomis, bu rakamlarla sarı kırmızılılara gelen yabancılar arasında ligde en çok golü bulunan 3. isim oldu.





