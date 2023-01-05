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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis 12 puan kazandırdı 45 gole ulaştı: Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırabilecek mi?

Galatasaray'a attığı krtik gollerle bu sezon 12 puan kazandıran Bafetimbi Gomis (37), ligde toplam 45 gole ulaştı. Gomis, ligde 14 gol daha atması halinde Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırarak Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis 12 puan kazandırdı 45 gole ulaştı: Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırabilecek mi? - 1

Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, bu sezon ligde 7. kez ağları havalandırırken sarı kırmızılılara puanlar kazandırdı.


Galatasaray'da Bafetimbi Gomis 12 puan kazandırdı 45 gole ulaştı: Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırabilecek mi? - 2

Bu sezon kritik anlarda attığı gollerle takımını birçok karşılaşmada ipten alan Fransız yıldız Ankaragücü karşısında da katkı yaptı.


Galatasaray'da Bafetimbi Gomis 12 puan kazandırdı 45 gole ulaştı: Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırabilecek mi? - 3

37 yaşındaki yıldızın Süper Lig’de attığı gollerle sarı-kırmızılıların direkt 12 puan kazanmasına önemli rol oynadı.


Galatasaray'da Bafetimbi Gomis 12 puan kazandırdı 45 gole ulaştı: Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırabilecek mi? - 4

Bu sezon 13 maçta forma giyen Gomis, 1-0 kazanılan Antalya, Ümraniye, 2-1’lik Gaziantep ve 3-2’lik Kasımpaşa karşılaşmalarında 1’er gol kaydetti. İstanbulspor karşısında 2 gol atan Fransız futbolcu dün de skoru 2-1’e getiren isimdi.


Galatasaray'da Bafetimbi Gomis 12 puan kazandırdı 45 gole ulaştı: Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırabilecek mi? - 5

Gomis ayrıca Galatasaray formasıyla ligde 60 maçta 45 gol olmak üzere toplam 74. resmi maçta 50. gol kaydetti. Gomis, bu rakamlarla sarı kırmızılılara gelen yabancılar arasında ligde en çok golü bulunan 3. isim oldu.


Galatasaray'da Bafetimbi Gomis 12 puan kazandırdı 45 gole ulaştı: Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırabilecek mi? - 6

Gheorghe Hagi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncu olarak zirvede yer alıyor. Hagi'yi Milan Baros takip ediyor. Gomis, Galatasaray formasıyla ligde 14 gol daha atarsa Gheorghe Hagi'nin rekorunu kıracak.


Galatasaray'da Bafetimbi Gomis 12 puan kazandırdı 45 gole ulaştı: Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırabilecek mi? - 7

Gheorghe Hagi

132 maç 59 gol

Milan Baros

93 maç 48 gol

Bafetimbi Gomis

60 maç 45 gol

Ligde kalan 20 maçta

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